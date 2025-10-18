Ibiza impulsa el mantenimiento de sus puertos con una inversión pública de 260 mil euros
La actuación forma parte de un contrato autonómico que también incluye Mallorca y Menorca, con un presupuesto total de 2,27 millones de euros
La Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, a través de Ports de les Illes Balears (PortsIB), ha adjudicado el contrato de conservación y mantenimiento de los puertos autonómicos de gestión directa en Ibiza, Mallorca y Menorca con una inversión total de 2.270.613 euros. De esa cantidad, 260.614 se destinarán específicamente a las instalaciones portuarias de Ibiza.
La empresa adjudicataria ha sido Urbia Ingeniería y Servicios S.A., que obtuvo la mejor puntuación técnica y económica en el proceso de licitación. El contrato tiene un plazo inicial de ejecución de 12 meses, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cinco años.
En el caso de Ibiza, las actuaciones incluirán el mantenimiento de edificios y dependencias administrativas, redes eléctricas y de agua, alumbrado público, sistemas de saneamiento y mobiliario portuario, así como la actualización de la señalización y los servicios comunes. Además, se aplicarán criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental en todas las tareas.
Con esta inversión, PortsIB busca garantizar el buen estado, la seguridad y el funcionamiento óptimo de las infraestructuras portuarias de la isla, reforzando su compromiso con una gestión pública eficiente, orientada a mejorar el servicio a los usuarios y conservar el patrimonio portuario.
