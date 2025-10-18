Los estrictos requisitos para alquilar en invierno en Ibiza: "No se aceptan menores ni mascotas"

La inmobiliaria Idealista oferta un piso en alquiler en Sant Antoni para la temporada de invierno por 750 euros.

El inmueble, de 60 metros cuadrados, cuenta con un dormitorio y está en un segundo piso. La propiedad está disponible solo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

El anuncio detalla ciertos requisitos para los interesados: "no se aceptan menores de edad y no se aceptan mascotas", condiciones que complican aún más el acceso a la vivienda en la isla.

No obstante, señalan que su fianza es menos de lo habitual. "No pedimos 2 meses de fianza, tan solo 500 euros".