Los estrictos requisitos para alquilar en invierno en Ibiza: "No se aceptan menores ni mascotas"
El piso se alquila de noviembre a marzo
La inmobiliaria Idealista oferta un piso en alquiler en Sant Antoni para la temporada de invierno por 750 euros.
El inmueble, de 60 metros cuadrados, cuenta con un dormitorio y está en un segundo piso. La propiedad está disponible solo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.
El anuncio detalla ciertos requisitos para los interesados: "no se aceptan menores de edad y no se aceptan mascotas", condiciones que complican aún más el acceso a la vivienda en la isla.
No obstante, señalan que su fianza es menos de lo habitual. "No pedimos 2 meses de fianza, tan solo 500 euros".
