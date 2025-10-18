Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los estrictos requisitos para alquilar en invierno en Ibiza: "No se aceptan menores ni mascotas"

El piso se alquila de noviembre a marzo

La vivienda se encuentra en el segundo piso de este edificio / Idealista

Redacción Digital

La inmobiliaria Idealista oferta un piso en alquiler en Sant Antoni para la temporada de invierno por 750 euros.

El inmueble, de 60 metros cuadrados, cuenta con un dormitorio y está en un segundo piso. La propiedad está disponible solo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

El anuncio detalla ciertos requisitos para los interesados: "no se aceptan menores de edad y no se aceptan mascotas", condiciones que complican aún más el acceso a la vivienda en la isla.

No obstante, señalan que su fianza es menos de lo habitual. "No pedimos 2 meses de fianza, tan solo 500 euros".

