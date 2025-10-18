Denuncian el "abandono" del servicio de ambulancias del 061 en Ibiza y Formentera frente al trato privilegiado de Mallorca

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Ibiza y Formentera ha vuelto a denunciar las "graves deficiencias" que persisten en el servicio de ambulancias del 061 en ambas islas, que —según el sindicato— siguen sufriendo un “trato desigual e injustificable” respecto a Mallorca y Menorca.

UGT considera que el Govern balear y la Gerencia de GSAIB mantienen una discriminación estructural con las Pitiüses, donde los recursos sanitarios de emergencia se encuentran “claramente por debajo del nivel” del resto del archipiélago, a pesar de las reiteradas quejas y solicitudes de mejora.

Ambulancias sin protección en Ibiza

En Ibiza, el sindicato recuerda en un escrito dirigido a la conselleria balear de Salud que las ambulancias del 061 siguen estacionadas a la intemperie en las antiguas urgencias de Can Misses, sin techados ni naves habilitadas, lo que provoca que en verano los vehículos alcancen temperaturas de hasta 48 grados y, en invierno, los materiales sanitarios se deterioren por el frío y la humedad.

“Mientras en Mallorca y Menorca existen naves protegidas, aquí seguimos viendo ambulancias aparcadas al sol y bajo la lluvia, una imagen impropia de un servicio público sanitario”, denuncia UGT, que acusa a GSAIB de incumplir su compromiso de construir cubiertas en las bases de Sant Antoni, Sant Joan y Sant Agustí.

El sindicato exige que estas instalaciones se habiliten antes de la llegada de la nueva flota de ambulancias de 56 millones de euros prevista para noviembre, advirtiendo que “de lo contrario, se deteriorarán desde el primer día”.

Formentera, la gran olvidada

En Formentera, las deficiencias del servicio se han agravado tras las inundaciones que afectaron a las bases de ambulancias. UGT lamenta que no se haya implantado todavía el servicio de ambulancia programada las 24 horas, a pesar de existir personal disponible.

Actualmente, el 061 utiliza la única ambulancia de Soporte Vital Básico para realizar altas hospitalarias, lo que deja la isla sin cobertura ante emergencias cuando se producen estos traslados.

UGT subraya además que Formentera no cuenta con un equipo logístico como el que opera en Mallorca y Menorca, lo que obliga a los técnicos a trabajar “sin el material ni el mantenimiento adecuados”. “Formentera está olvidada por completo por parte del GSAIB”, denuncia el sindicato.

Recursos sanitarios desiguales

La organización sindical recuerda que Ibiza tampoco dispone del recurso VIR (Vehículo de Intervención Rápida), que sí funciona en Mallorca y Menorca. Este vehículo, formado por un médico, un enfermero y un técnico, permite atender urgencias in situ y reducir la saturación hospitalaria.

“Dejar fuera a Ibiza de este servicio es un nuevo agravio comparativo, especialmente en una isla donde el Hospital Can Misses sufre frecuentes colapsos, sobre todo por intoxicaciones por alcohol y drogas”, afirma UGT.

Mal clima laboral y denuncias por acoso

A las carencias materiales se suma el malestar interno en el servicio. El departamento de Salud Laboral ha iniciado una evaluación psicosocial tras las denuncias de varios trabajadores por presuntos casos de acoso laboral y trato vejatorio por parte de la responsable del GSAIB en Ibiza y Formentera, señala la nota del sindicato, que recalca que el objetivo de este proceso es "garantizar un entorno laboral seguro y libre de represalias" para los profesionales sanitarios.

UGT Ibiza y Formentera exige a GSAIB y al 061 que actúen “con urgencia” para garantizar un servicio de emergencias digno, seguro y equitativo en todas las islas, y reclama que se ponga fin a los "agravios comparativos" que históricamente sufren las Pitiüses.

“Los ciudadanos de Ibiza y Formentera tienen el mismo derecho que los de Mallorca a una atención sanitaria de calidad”, concluye el sindicato.