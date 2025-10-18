La conexión de las desaladoras de Ibiza estará lista una semana después de ‘Alice’

La desaladora de Santa Eulària, una de las tres que funcionan en Ibiza junto con la de Sant Antoni y la de Vila (el Govern proyecto construir una cuarta en la isla), estará plenamente operativa el próximo lunes, una semana después de los problemas provocados por la dana ‘Alice’ en la infraestructura, que han obligado al Govern a realizar obras de urgencia durante los últimos días.

El último coletazo de ‘Alice’ el pasado fin de semana provocó una espectacular crecida del río de Santa Eulària, que incluso se llevó por delante al menos a dos vehículos. Aunque no hubo que lamentar daños personales, sí que se registraron más daños materiales, como el sufrido por la desaladora, concretamente en un tramo de unos 25 metros de tubería, cerca del Cruce de los Cazadores, que ha afectado estos días a su operatividad.

El gerente de Abaqua, Emeterio Moles, detalla que la fuerza del agua dañó las conducciones y provocó que quedara «mermada en parte la capacidad de interconexión entre las tres plantas». De esta forma, durante esta semana la desaladora únicamente ha podido destinar agua a Santa Eulària y zonas limítrofes como Sant Carles, es Canar, Siesta o Roca Llisa.

Arrancada de cuajo

«El domingo vimos una serie de datos que nos decían que estaba ocurriendo algo porque nos bajó la presión de la interconexión. Tardamos un tiempo en poder localizar el problema porque todo estaba absolutamente inundado y no podíamos encontrar de dónde salía el agua, porque era más agua dentro de agua», recuerda Moles en declaraciones a Diario de Ibiza.

La fuerza del agua removió todo el terreno, arrasó con la protección de hormigón y acabó «arrancando de cuajo la tubería en un tramo importante». La avería impidió que unos 3.000 metros cúbicos de agua se pudieran transportar hacia otros municipios que también están conectados a la infraestructura, por lo que hubo que recurrir a otras soluciones de emergencia para garantizar el suministro.

«Estamos consumiendo un poco de la reserva y los ayuntamientos, que fueron avisados inmediatamente, están empleando sus recursos hasta el límite, sea por cantidad o sea por calidad. Hay un déficit en la producción que estamos cubriendo con nuestros depósitos y esperamos que sea suficiente para llegar hasta el final de la reparación», confía el gerente de Abaqua.

Materiales más sólidos

Según explica, hay dos factores que también han permitido reducir los efectos de esta avería: que ha coincidido con una reducción del consumo, debido al final de la temporada turística, y también que la propia lluvia, dando una de cal y otra de arena, ha rellenado los acuíferos. «Todo el mundo va muy justo con el agua, pero a día de hoy no tenemos comunicación de nadie a quien no se pueda atender», aclara.

La destrucción provocada por la dana fue tan acusada que la primera parte de los trabajos emprendidos por el Govern consistieron en abrir paso hasta el punto de la rotura con maquinaria pesada: «Todos esos trabajos previos ya se han hecho, incluso había que hacer un camino porque ni siquiera había. Si no surge ningún imprevisto, esperamos tenerla terminada este sábado y hormigonada el domingo. Y el lunes, una vez que el hormigón haya fraguado mínimamente, podríamos ponerla en servicio si todo ha ido según lo que tenemos programado», planean desde Abaqua.

Ha sido «un trabajo complicado» porque es una zona en la que «la tubería hace una curva, por lo que tiene que hacerse con tramos de pequeña longitud de tubos que permitan conformar la curva». «Había que retirar primero la vieja tubería y el hormigón que había, despejar el lecho, volver a hacer la cama e instalar los tubos», detalla Moles.

Con la idea de reforzar más la seguridad en este tramo, se está instalando un material diferente. «La anterior era una tubería de fibra de poliéster reforzada con fibra de vidrio y lo que estamos montando es fundición dúctil. La protección que se está dando de hormigonera también es superior. Todo lo que se está haciendo es para aumentar la calidad y mejorar tanto los materiales como la protección, pero la seguridad total no existirá nunca», advierte el gerente de Abaqua.