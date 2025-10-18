Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conductor, cálzate unas buenas botas

Conductor, cálzate unas buenas botas | DI

Conductor, cálzate unas buenas botas | DI

Redacción Ibiza

Botas altas deberían calzarse los usuarios de los aparcamientos disuasorios de Vila si no quieren acabar manchados de barro hasta las rodillas, vistos los auténticos barrizales en que se convierten cada vez que llueve (y sin necesidad de danas). La imagen fue tomada ayer junto a Diario de Ibiza.

