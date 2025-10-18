El álbum
Conductor, cálzate unas buenas botas
Botas altas deberían calzarse los usuarios de los aparcamientos disuasorios de Vila si no quieren acabar manchados de barro hasta las rodillas, vistos los auténticos barrizales en que se convierten cada vez que llueve (y sin necesidad de danas). La imagen fue tomada ayer junto a Diario de Ibiza.
