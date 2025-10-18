Piden cinco años de cárcel para un joven pillado en Ibiza con MDMA y ketamina

La Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo lunes, a partir de las 11.30 horas, a un joven británico para el que la Fiscalía reclama cinco años de cárcel por un delito contra la salud pública por traficar con drogas en Ibiza.

El acusado, de 23 años, fue detenido el 2 de junio de 2023 en Jesús con varias bolsas de MDMA y ketamina preparadas para su venta. Según el escrito de acusación, el acusado fue interceptado alrededor de las 19.30 horas por agentes de la Guardia Civil en un control rutinario.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron en el bolso que portaba diferentes sustancias estupefacientes individualizadas y listas para su distribución, además de dinero en efectivo que procedía de ventas ilícitas anteriores.

Los análisis efectuados confirmaron la presencia de 8,65 gramos de MDMA con una pureza del 34,28 % y diversas cantidades de ketamina con niveles de pureza de hasta el 72 %. El valor total de las sustancias incautadas en el mercado ilícito ascendía a 1.097 euros.

En el momento de la detención, el joven también portaba 130 euros y 1.575 libras esterlinas. Además de la pensa de prisión, se reclama imponer al acusado una multa de 2.200 euros, así como la expulsión del territorio español durante diez años tras el cumplimiento de la pena.

Tres juicios más por drogas en Ibiza

También el próximo lunes 20, pero a las 9.30 horas, comenzará en la Sección Segunda de la Audiencia otro juicio contra un hombre italiano para el que la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel por traficar con tres drogas diferentes en Ibiza.

Según el escrito de acusación, el hombre, de 37 años, fue interceptado en la Avenida Pere Matutes Noguera alrededor de las dos de la madrugada del 13 de octubre de 2023, cuando conducía un vehículo en cuyo interior se hallaron varias bolsas con ketamina, MDMA y cannabis, además de 370 euros en efectivo. Las sustancias incautadas alcanzaban un valor total de 1.248 euros.

Posteriormente, el miércoles 22, a partir de las 12.30 horas, se juzgará a un hombre colombiano de 53 años acusado de traficar con cocacína en Ibiza.

En este caso, la Fiscalía solicita una pena de tres años y nueve meses de prisión para el hombre, que fue detenido el 5 de septiembre de 2019 en su vivienda de la ciudad de Ibiza, donde los agentes localizaron una pastilla prensada de cocaína con un peso de 33,09 gramos y una pureza del 25,3 %, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado 1.957 euros.

Antecedentes por maltrato

En el registro también se encontraron una pistola de prensado utilizada para manipular la droga y 2.560 euros en efectivo, fraccionados en billetes de distintas cantidades, que la Fiscalía considera procedentes de ventas anteriores.

El detenido, que ya había sido condenado en 2017 por un delito de malos tratos a nueve meses de prisión con suspensión de la pena, también se enfrenta al pago de una multa de 5.872 euros.

Por último, el jueves 23 empezará a las 9.30 horas el juicio contra un hombre británico acusado de traficar con drogas en un establecimiento de Sant Antoni en agosto de 2017. El detenido frecía las sustancias a clientes del local y llevaba pastillas y bolsitas de MDMA y cocaína valoradas en unos 720 euros. En este caso, la Fiscalía exige que se le imponga una pena de tres años y nueve meses de prisión, junto con una multa de 2.160 euros.