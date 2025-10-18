Cierres parciales para recuperar Platja d’en Bossa y ses Figueretes

Dos de las tres playas de Ibiza ciudad continuarán sufriendo cierres parciales durante este fin de semana como consecuencias de la dana ‘Alice’, que la semana pasada volvió a anegar de agua prácticamente toda la isla.

En el caso de ses Figueretes toda la playa estuvo «prácticamente cerrada desde el 30 de septiembre hasta la siguiente tormenta», el pasado fin de semana, explica el concejal de Playas, Rubén Sousa.

El motivo fue que las concentraciones de la bacteria fecal Escherichia coli (una bacteria que forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal del ser humano, entre otros animales) eran peligrosas. El 2 de octubre se llegó a registrar una concentración «brutal» de 8.000 UFC/100 ml, cuando un valor de 300 ya se considera suficiente para evitar el baño.

Cada vez que llueve...

«Ha estado más de una semana cerrada porque las concentraciones eran altas. Cada vez que llueve fuerte, ses Figueretes lo paga caro. Esto a partir del año que viene dejará de pasar porque habrá nuevas mejoras con la nueva contrata del agua. La obra del paseo de ses Figueretes se dejó a medias y no se conectaron bien las fecales por las prisas», lamenta Sousa a Diario de Ibiza.

En cuanto a Platja d’en Bossa, durante todo el fin de semana continuará cerrado un tramo desde el hotel Algarb hasta la torre del socorrista, pero por un motivo diferente. «Es por el peligro de que se pueda lesionar un bañista debido a la acumulación de cañas y residuos que ha dejado el temporal. Han buceado por encima para ver qué tal y algo han podido sacar, pero las cañas, hasta que no se las lleve el mar… Vamos a ver cómo evoluciona y si no a lo mejor programamos alguna limpieza colectiva con buzos para evitar el peligro para la gente», plantea el concejal.

Por último, Talamanca ya está toda abierta al baño después de que ondeara la bandera roja durante los días posteriores a ‘Alice’ por «prudencia», ya que el Consistorio todavía no había recibido los resultados negativos de los análisis de E.coli.

Sant Josep

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep comenzó este viernes los trabajos de reparación en las playas del municipio que resultaron dañadas por las lluvias torrenciales. Las labores arrancaron en Port des Torrent, una de las zonas más afectadas por los temporales, con una retroexcavadora y un tractor pala para rellenar los grandes socavones.

Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, señala que, además de Port des Torrent, Cala Tarida y Platges de Comte también se encuentran entre las playas más afectadas. «Por segunda vez, la dana ha golpeado gravemente nuestro litoral y ha dejado grandes socavones en dos puntos de esta playa. Esta semana seguiremos con las tareas de recuperación para volver cuanto antes a la normalidad», afirma la edil.

Cala Tarida

Está previsto que los trabajos de reparación continúen este sábado en Cala Tarida. A partir del lunes, los equipos municipales se trasladarán a Platges de Comte para completar el plan de actuación.

El dispositivo trabaja con maquinaria especializada: el tractor opera en las playas con daños leves, mientras que la retroexcavadora interviene en las zonas más afectadas por la fuerza de los temporales.