Chubascos intensos en diversos puntos de Ibiza

Una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica ha dejado lluvias intensas en diferentes puntos de Ibiza, especialmente en los municipios de Sant Antoni y Sant Josep. En Sant Antoni los chubascos han sido particularmente fuertes en la zona de Ses Païsses y en el centro del pueblo, donde han provocado acumulaciones de agua significaticas en las calles y áreas residenciales. También en Sant Miquel se han registrado precipitaciones abundantes en cuestión de minutos con pequeños encharcamientos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este viernes la alerta amarilla en Ibiza y Formentera por lluvias localmente intensas, con precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Según el aviso, el fenómeno afecta sobre todo al oeste de Ibiza, donde la situación meteorológica ha sido más adversa desde primeras horas del día.

Sin embargo, las tormentas se irán diluyendo en las próximas horas y a medida que llegue la tarde habrá cielos despejados y lucirá el sol, según ha informado la predicción del tiempo de la IB3.

El temporal que azotó la isla estas últimas semanas ha provocado inundaciones de agua en algunas zonas urbanas y un aumento del caudal en zonas de torrentes. Las autoridades insisten en mantener la precaución ante las alertas meteorológicas aún siendo leves, especialmente en los desplazamientos por carretera.

Además, recuerdan la importancia de evitar circular por zonas inundables o barrancos, así como asegurar objetos en el exterior que puedan verse arrastrados por la fuerza del agua.