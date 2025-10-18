Una cantante de Formentera en La Voz tras pasar las audiciones a ciegas

Maya Alexander, una cantante estadounidense que reside desde hace años en Formentera, pasó este viernes las audiciones a ciegas de 'La Voz' de Antena 3. La artista eligió el tema 'Die With a Smile' de Lady Gaga y Bruno Mars para su aparición sobre el escenario y sorprendió con una voz llena de personalidad.

Su interpretación fue dejando a todos sin palabras, aunque ninguna de las sillas de los coaches se daba la vuelta. Fue en el último segundo cuando Pablo López pulsó el botón y se giró. "Es una suerte tenerte en mi equipo", dijo el malagueño. Maya ya pensaba que se quedaba fuera del concurso.

De hecho, Mika, otro de los coaches, comentó que no se había girado porque cantaba demasiado perfect y eso no le emocionaba.

Maya lleva años dedicada a la música y viviendo en la pequeña de las Pitiusas. En verano canta en diferentes locales de las islas y en invierno da clases de inglés y trabaja de lo que puede hasta que vuelve la temporada.

Aunque actúa con varias formaciones distintas, tiene un repertorio integrado por clásicos del pop, el rock o el soul, con versiones que llaman la atención por llevarlas a su terreno. Entre los artistas que le inspiran y forman parte de su repertorio figuran Amy Winehouse, John Mayer, Tina Turner, Joss Stone, Tracy Chapman o Maroon 5.