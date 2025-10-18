Complicado rescate de un herido grave en la costa de Sant Joan

Los Bomberos de Ibiza han llevado a cabo un complejo rescate en la costa de Sant Joan tras un accidente en el que un hombre sufrió politraumatismos múltiples lesiones de diversa gravedad.

La intervención tuvo lugar en la zona de Cala Sant Vicent, cerca del faro de Sa Punta Grossa. Dado que se trataba de una zona de altura pero sin riesgo peligroso, la operación se gestionó desde tierra y con evacuación por mar, bajo la coordinación de Protección Civil.

El equipo de rescate acudió al lugar para prestar la primera asistencia médica, procediendo a la inmovilización del afectado de unos 40 años, para garantizar su seguridad durante la evacuación. Posteriormente, fue extraído de la zona en la que había sufrido el accidente por el Grupo de Rescate Vertical de los Bomberos y trasladado a un centro sanitario para recibir atención especializada.

La operación se realizó en estrecha colaboración con el equipo sanitario SAMU061 y contó con el apoyo de una embarcación particular que facilitó la evacuación por mar, agilizando el rescate.

En la intervención participaron miembros del Grupo de Rescate Vertical (GRV) junto con el personal de guardia de los Bomberos de Ibiza, demostrando la coordinación y rápida respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso.