Baleares, la única comunidad en alerta amarilla por lluvias a partir del mediodía

Las islas de Ibiza y Formentera y algunos puntos de Mallorca, en las Baleares, están este sábado en alerta amarilla, que indica un riesgo para ciertas actividades, por lluvias que podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha avisado hoy la Agencia de Meteorología Estatal -Aemet- en su web oficial, en Ibiza y Formentera se esperan durante esta jornada precipitaciones, preferentemente en el oeste de Ibiza, a partir del mediodía.

También existe un riesgo de entre el 40 y el 70 por ciento de probabilidades de que se produzcan precipitaciones en ciertos puntos del interior de Mallorca, donde se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, conforme al aviso del citado organismo.

La alerta amarilla para las citadas zonas de las Baleares estará, en principio, vigente hasta las 18 horas.

En cuanto a la predicción general, la Aemet ha previsto para hoy un "día de transición" a un tiempo más otoñal en la península y en las Baleares, así como la llegada de un frente atlántico que cubrirá los cielos del tercio noroeste y dejará precipitaciones en zonas del país como Galicia y Canarias.

Según la predicción, ese frente atlántico llegará a últimas horas de la jornada y tenderá a cubrir los cielos en el tercio noroeste y dejará probables precipitaciones en Galicia y zonas aledañas, además de abundante nubosidad alta avanzando de oeste a este en el resto.