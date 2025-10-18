Más de 3.500 mujeres de Ibiza y Formentera en el programa de prevención de cáncer de mama

El cáncer de mama sigue siendo uno de los grandes retos de salud para las mujeres, y la detección precoz es la mejor herramienta para plantarle cara. En Ibiza y Formentera, más de 3.500 mujeres entre 50 y 69 años participaron a lo largo de 2024 en el programa público de cribado de cáncer de mama, una iniciativa que busca detectar posibles tumores antes de que aparezcan síntomas.

Esta cifra supone un 68% de participación entre las mujeres que recibieron la invitación para hacerse la mamografía. Aunque hay margen de mejora, el dato refleja un buen nivel de respuesta y compromiso por parte de la población femenina en las Pitiusas, según destaca la conselleria de Salud.

El cribado forma parte de un programa autonómico que en todo Baleares citó a casi 40.000 mujeres, con una tasa de respuesta del 70%. De los 670 casos de cáncer de mama detectados en mujeres mayores de 50 años en las islas, un total de 119 se diagnosticaron gracias a este programa, es decir, casi dos de cada diez.

Además, durante el proceso, más de mil mujeres en Baleares fueron derivadas a pruebas más específicas después de la primera mamografía. La mayoría no presentaba lesiones importantes, pero en el 9% de los casos sí se confirmó un diagnóstico de cáncer. Por eso, acudir a la cita puede marcar la diferencia.

Modernizar el sistema

Desde principios de este año, la conselleria ha introducido mejoras técnicas para modernizar el sistema y facilitar que más mujeres puedan acceder al cribado sin demoras. Esto ha permitido aumentar en siete puntos la cobertura de invitaciones y mandar unas mil citaciones más cada mes.

La consellera de Salud, Manuela García, ha recordado que "este programa salva vidas" porque permite detectar los tumores en fases muy tempranas, cuando el tratamiento es más sencillo y las posibilidades de curarse son mucho mayores.

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este domingo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto en marcha en Ibiza y Formentera la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', con mesas informativas y actividades solidarias en varios puntos de las islas. Además, algunos edificios públicos se iluminarán de color rosa como muestra de apoyo a todas las mujeres que están enfrentando esta enfermedad.