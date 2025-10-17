'Ens fan fora' llega a Ibiza: arte para mostrar la crisis de vivienda

Este domingo Ses Figueretes acogerá una acción artística que forma parte de 'Ens fan fora', una iniciativa que denuncia la grave crisis de vivienda que sufre Ibiza. Asimismo, el próximo miércoles aterriza una instalación fotográfica anónima en Can Jordi para poner rostro, aunque sea sin nombre, a uno de los problemas más urgentes de la isla.

La muestra, que utiliza toallas de playa como soporte visual, busca trasladar al visitante a las historias silenciadas que se viven cada día en la isla. Son imágenes que relatan desde la intimidad y la resistencia hasta la precariedad y la esperanza, acompañadas por textos publicados en medios locales y nacionales que contextualizan la exposición con testimonios reales.

Esta instalación no lleva firma individual, pero su mensaje es claro: la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado. Se trata de un derecho fundamental que, en territorios como Ibiza y Formentera, se ve amenazado por la especulación inmobiliaria, la falta de regulación y la presión turística, indican.

A través de este formato poco convencional, las toallas se convierten en lienzos de denuncia, haciendo visibles los espacios compartidos, los silencios forzados, las miradas que sobreviven y los gestos de resistencia. Todo, en un entorno que invita tanto a la contemplación como a la acción.

Quienes se acerquen a Can Jordi podrán recorrer una narrativa visual colectiva, una galería al aire libre que une lo personal con lo estructural, lo cotidiano con lo político. Porque como recuerda la muestra: la vivienda no es un privilegio, es un derecho.