Las lágrimas de Solomun en el 'closing' de Pacha Ibiza

Este pasado domingo Solomun puso el broche de oro a su temporada con su cierre en Pacha Ibiza, con una sesión all night long que clausuró el verano 2025. El dj rompió a llorar tras pinchar su última pista en su closing party.

El icónico productor marcó un momento inolvidable para los presentes, tras una residencia que comenzó el 8 de junio y que durante cuatro meses intensos ha convertido cada domingo en una cita obligatoria para fiesteros de todo el mundo que cada año asisten a sus sesiones. Este verano, Solomun ha invitado a artistas internacionales, como Skrillex, Peggy Gou, Four Tet o Jamie XX.

Cuando sonó la última pieza este domingo, el público alcanzó el punto más alto de la noche entre aplausos, luces encendidas y gritos de emoción, que hicieron imposible que Solomun contuviese la emoción y rompió a llorar en cabina, demostrando que esta temporada ha sido igual de especial para él como para sus seguidores.

Esta imagen quedará grabada para la historia de las discotecas y vida nocturna de la isla como uno de los momentos más emotivos de este verano en Ibiza.