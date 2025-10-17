Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lágrimas de Solomun en el 'closing' de Pacha Ibiza

El dj ha tenido su propia residencia como anfitrión de otros artistas cada domingo

Captura de pantalla 2025 10 17 104331

Captura de pantalla 2025 10 17 104331 / Instagram

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Este pasado domingo Solomun puso el broche de oro a su temporada con su cierre en Pacha Ibiza, con una sesión all night long que clausuró el verano 2025. El dj rompió a llorar tras pinchar su última pista en su closing party.

El icónico productor marcó un momento inolvidable para los presentes, tras una residencia que comenzó el 8 de junio y que durante cuatro meses intensos ha convertido cada domingo en una cita obligatoria para fiesteros de todo el mundo que cada año asisten a sus sesiones. Este verano, Solomun ha invitado a artistas internacionales, como Skrillex, Peggy Gou, Four Tet o Jamie XX.

Cuando sonó la última pieza este domingo, el público alcanzó el punto más alto de la noche entre aplausos, luces encendidas y gritos de emoción, que hicieron imposible que Solomun contuviese la emoción y rompió a llorar en cabina, demostrando que esta temporada ha sido igual de especial para él como para sus seguidores.

Noticias relacionadas y más

Esta imagen quedará grabada para la historia de las discotecas y vida nocturna de la isla como uno de los momentos más emotivos de este verano en Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents