El seminario ‘Cicerone’ del MACE reúne a tres grandes voces del arte y la literatura en Ibiza

El Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE) celebrará los próximos 23, 24 y 28 de octubre una nueva edición del seminario ‘Cicerone’, un ciclo de charlas formativas sobre teoría del arte que «pretende ofrecer un eje útil en la relación que tiene el museo con la ciudadanía», según señalaron desde la institución.

El programa, dirigido y presentado por Elena Ruiz, directora del MACE, propone tres conferencias abiertas y gratuitas que se celebrarán en el salón de actos del museo a las 19 horas. Recuperado el año pasado por la Asociación de Amigos del MACE tras varios años de pausa, el seminario busca estimular el pensamiento crítico y el análisis profundo sobre la creación contemporánea. Cada edición gira en torno a un tema diferente —en años anteriores se exploraron conceptos como el viaje, la pasión o el tiempo— y reúne a figuras relevantes del ámbito artístico y literario.

Los ponentes

La primera conferencia, el 23 de octubre, estará a cargo de Enrique Juncosa (Palma de Mallorca, 1961), escritor y comisario independiente de exposiciones, bajo el título ‘Tendencias en el arte actual’. Juncosa abordará diez tendencias dominantes en el arte contemporáneo, desde la recuperación de artistas mujeres y creadores negros hasta el auge de las cuestiones identitarias, las nuevas tecnologías, el retorno a la pintura o el activismo político. Exdirector del Museo Irlandés de Arte Moderno de Dublín, fue también subdirector del IVAM y del Museo Reina Sofía, y ha escrito sobre artistas como Miquel Barceló, Joan Miró o Francesco Clemente.

El 24 de octubre, el periodista Juan Cruz Ruiz (Santa Cruz de Tenerife, 1948) ofrecerá la charla ‘Periodismo y peligro’, en la que reflexionará sobre la relación entre literatura propia y ajena, los primeros años de vida leyendo y la actualidad vista por un periodista. Cruz, fundador del diario El País, fue jefe de Cultura y Opinión, adjunto a la dirección y profesor en su máster de periodismo. Además, ha ejercido como coordinador de proyectos del Grupo Prisa y director de comunicación del Grupo Santillana, además de ser autor de una prolífica obra literaria reconocida con numerosos premios.

El ciclo se cerrará el 28 de octubre con José Carlos Llop (Palma de Mallorca, 1956), escritor y poeta, que impartirá la conferencia ‘Els cercadors d’or: una poètica’. En ella hablará de la búsqueda de la esencia poética como metáfora del viaje intelectual y vital del creador, una reflexión que conecta con el tono introspectivo y lírico de su obra. Llop, colaborador de Diario de Mallorca desde hace más de tres décadas, ha recibido el Premio de las Letras de El Mundo (2004), el Premio Ramon Llull del Govern balear (2011) y la Medalla de Oro de la Ciudad de Palma (2022).

Con esta nueva edición, el MACE consolida a ‘Cicerone’ como un espacio de encuentro entre arte, literatura y pensamiento, que reafirma la vocación del museo de ser no solo un contenedor de obras, sino un lugar de reflexión y diálogo con la comunidad.