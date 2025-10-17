Santa Eulària abre las inscripciones para los Programas Mixtos 2025 y cuatro cursos gratuitos de la Escola de Formación
La información detallada puede solicitarse directamente en la sede del centro
La Escola Municipal de Formació del Ayuntamiento de Santa Eulària ha reanudado su actividad con la apertura de inscripciones para los Programas Mixtos de formación y trabajo de 2025, así como para cuatro cursos gratuitos destinados a personas ocupadas y desempleadas. Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y tienen como objetivo mejorar la empleabilidad, ofrecer formación acreditada y facilitar la inserción laboral de los participantes, según informa en un comunicado el Consistorio.
Los Programas Mixtos combinan formación oficial de Grado C de Formación Profesional con un contrato laboral remunerado en el Ayuntamiento. En esta nueva convocatoria se incluyen dos proyectos. Por un lado, el programa 'Administració Jove 4', dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el SOIB y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se desarrollará entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2026. Los participantes recibirán formación en operaciones auxiliares de servicios administrativos, competencias digitales, Excel y creación de contenido digital, mientras desempeñan funciones de auxiliar administrativo en distintos departamentos municipales.
Por otro lado, el programa 'Santa Eulària Neta 6' está destinado a personas desempleadas mayores de 30 años inscritas en el SOIB. Se llevará a cabo del 16 de diciembre de 2025 al 15 de junio de 2026 y permitirá a los alumnos obtener una titulación oficial en limpieza de superficies y mobiliario en oficinas y locales, además de formación complementaria en alfabetización informática y resolución de conflictos. Durante el proyecto, los participantes trabajarán en el departamento municipal de limpieza. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre a través del portal del SOIB.
Además, la Escola de Formació ha puesto en marcha cuatro cursos gratuitos que se impartirán antes de finalizar el año, abiertos tanto a personas ocupadas como desempleadas. Se trata de Alemán A1 (150 horas), Animación turística (50 horas), Inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo (15 horas) y Sensibilización en Igualdad (20 horas). Estas acciones formativas tienen como finalidad mejorar la capacitación profesional y fomentar la formación continua entre los residentes del municipio.
Inscripciones e información
Las inscripciones y la información detallada pueden solicitarse directamente en la sede de la Escola de Formació, ubicada en la calle Rafael Sáez de la Cuesta, o a través del teléfono 971 33 22 61 y el correo escoladeformacio@santaeularia.com.
Desde el Ayuntamiento avanzan que el calendario formativo continuará en 2026 con nuevos cursos en Excel, inglés, competencias digitales y creación de contenido digital,.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera