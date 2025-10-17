Sant Josep repara sus playas tras el temporal en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha comenzado este viernes los trabajos de reparación en las playas del municipio que resultaron dañadas por las recientes lluvias torrenciales que azotaron Ibiza estas pasadas semanas, conocidas como 'Ex-Gabrielle' y 'Alice'.

Las labores han arrancado en Port des Torrent, una de las zonas más afectadas por los temporales, donde operan una retroexcavadora y un tractor pala para rellenar los grandes socavones provocados por las riadas derivadas de las lluvias intensas y el fuerte oleaje.

Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, señala que, además de Port des Torrent, Cala Tarida y Platges de Comte, también se encuentran entre las playas más afectadas. “Por segunda vez, la dana ha golpeado gravemente nuestro litoral y ha dejado grandes socavones en dos puntos de esta playa. Esta semana seguiremos con las tareas de recuperación para volver cuanto antes a la normalidad”, afirma la edil.

Está previsto que los trabajos en Port des Torrent finalicen a lo largo del viernes y continúen el sábado en Cala Tarida. A partir del lunes, los equipos municipales se trasladarán a Platges de Comte para completar el plan de actuación.

El dispositivo trabaja con maquinaria especializada: el tractor opera en las playas con daños leves, mientras que la retroexcavadora interviene en las zonas más afectadas por la fuerza de los temporales.