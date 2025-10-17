Sant Antoni enciende sus ‘Ones de llum’ con un viaje sensorial por la música y la imagen

Las iglesias del municipio de Sant Antoni volverán a transformarse en un escenario de música clásica, luz y arquitectura con la segunda edición del ciclo 'Ones de llum', un certamen que celebra su segunda edición a partir del próximo 25 de octubre y que se prolongará hasta finales de febrero. Los ibicencos podrán disfrutar de esta nueva propuesta, que incluye cinco conciertos en las iglesias de Sant Mateu, Sant Rafel, Can Bonet, Sant Antoni y Santa Agnès, ofreciendo un recorrido que "une patrimonio y creatividad contemporánea", según informa el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

En el programa participan reconocidos músicos de la isla, como Rosa Mago, Marian Tur, Carlos Vesperinas, Llorenç Prats, Assumpció Janer, Miquel Tur o Laura de Grinyo, entre otros. Creada por la productora Eivissa Escènica, combina conciertos de música clásica y neoclásica con un espectáculo de videomapping diseñado por el creador visual Jesús de las Heras, quien adapta cada proyección a la atmósfera de cada templo.

Más allá del espectáculo, 'Ones de llum' busca desestacionalizar la cultura y dar protagonismo al talento local, acercando la música y las artes visuales a los distintos pueblos del municipio. "Una invitación a dejarse envolver por la luz, la emoción y la belleza que surge cuando el arte llena de vida los muros de piedra", informan desde el Consistorio.

Programa de conciertos

El próximo 25 de octubre a las 20 horas 'Ones de llum' estrenará su segunda edición en la iglesia de Sant Mateu. Rosa Mago (clarinete), Isaac Pérez (violín), Marian Tur (violín), Astrid Canales (viola), y Paula Martos, (violonchelo), interpretarán el 'Quinteto para clarinete K.581', de Mozart y las adapataciones de las 'Gymnopédies' de Erik Satie.

La iglesia de Sant Rafel Llorenç acogerá el segundo de los conciertos el 22 de noviembre a las 20.30 horas. Prats (piano), Joan Carles Marí (percusión), Carlos Vesperinas (violonchelo) y Raquel Ortiz (voz), realizarán un recorrido que va de Saint-Saëns, Piazzolla o Rachmaninov hasta creadores actuales como Hania Rani, así como algunos boleros.

El tercer encuentro se celebrará en la iglesia de Can Bonet, el 20 de diciembre a las 20.30 horas. En esta ocasión, el dúo ibicenco Felt Oxytocin, con la colaboración de Laura de Grinyo al theremin, interpretarán temas de su nuevo álbum, 'Entre ellas'.

El violín de Ramsés Puente, el arpa de Assumpció Janer y el violonchelo de Carlos Vesperinas pondrán la música en la cuarta sesión de 'Ones de llum', el 24 de enero a las 21 horas en la iglesia de Sant Antoni. Realizarán un viaje por la música clásica, con obras de Saint-Saëns, Massenet, Monteverdi, Händel o Bach, entre otros.

El ciclo concluirá el 28 de febrero a las 20 horas en la iglesia de Santa Agnès, con la música de Miquel Tur (guitarra) y Carlos Vesperinas (violonchelo). Homenajearán a Astor Piazzolla y la historia del tango.

Cada actuación contará con un videomapping exclusivo, creado expresamente para cada espacio, que envolverá al público en una experiencia visual y sonora única. “Queremos que 'Ones de llum' se consolide como una oferta cultural diferente, de calidad y llena de magia”, afirma la concejala de Cultura, Eva Prats, impulsora del proyecto.

La mitad de las entradas se podrán reservar online la semana del evento, a través de un formulario habilitado en la web. El resto se distribuirán presencialmente una hora antes de cada concierto en las propias iglesias.