Residuos en Ibiza: El 69% de los ibicencos culpa al Consell y al Govern de los problemas que genera el vertedero

El estudio de opinión ‘Percepciones y actitudes de la ciudadanía de Ibiza ante la gestión de residuos’ muestra una valoración “más bien moderada”, según palabras de los autores, de la gestión de residuos por parte del Consell y de los ayuntamientos: “En ambos casos hay más opiniones positivas que negativas, aunque predomina una percepción intermedia o regular. Esto sugiere una valoración prudente más que crítica, y posiblemente un grado limitado de conocimiento sobre la gestión real por parte de las administraciones”, concluye.

Según los ciudadanos consultados (800 en total), la principal problemática en la gestión de residuos en Eivissa es la falta de voluntad política (36%), seguida de la ausencia de consenso institucional (23%) y de los intereses económicos vinculados al vertedero (23%): “También se menciona el desconocimiento de alternativas (19%), lo que refleja una visión crítica tanto hacia los responsables como hacia la falta de soluciones claras”, añade. Solo un 3% considera que “no existe un problema relevante” respecto a los residuos.

Quienes conocen el vertedero de Ca na Putxa (hay un 30% que no tiene ni idea de qué es ni dónde está) consideran que su impacto es “claramente negativo, especialmente en lo que respecta al medio ambiente y la salud pública (73%) y a la calidad de vida de los residentes (69%)”. Tienen también “una visión crítica sobre su efecto en el turismo” (51%). Quienes residen en zonas próximas al vertedero perciben un impacto aún más negativo en el medio ambiente, la salud pública y la economía local (87%) que aquellos que viven más alejados (75%).

Cuanto más cerca, peor

En Santa Eulària, el 20% de los residentes declara sufrir molestias importantes por el vertedero, y otro 16% afirma padecerlas de forma ocasional. Pero el impacto “es especialmente acusado entre quienes viven cerca de la instalación”: un 42% dice sentir un malestar notable, frente a solo un 10% entre quienes residen en zonas más alejadas.

Las principales molestias son los malos olores y los gases (97%), seguidas de la degradación del entorno y “la presencia de insectos (47%) o fauna (47%)

Las principales molestias son los malos olores y los gases (97%), seguidas de la degradación del entorno y “la presencia de insectos (47%) o fauna (47%)” (es decir, cucarachas, moscas, roedores, gaviotas, serpientes…), seguidos de los efectos en la calidad del aire (41%) y los ruidos provocados por la maquinaria (35%) del vertedero. Casi una cuarta parte (23%) dice experimentar problemas de salud o malestar general.

¿Y quiénes son los culpables? Quienes dicen sentir molestias por la presencia del vertedero culpan mayoritariamente al Consell de Eivissa (39%), seguido del Govern balear (30%), las empresas que gestionan la instalación (16%) y, por último, al Ayuntamiento de Santa Eulària (8%).