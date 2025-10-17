El PSOE de Ibiza reclama más celeridad y ayudas directas para los afectados por las lluvias

Los socialistas de Ibiza reclaman más celeridad en las ayudas directas a los afectados por la dana. "Han pasado dos semanas desde las primeras inundaciones y todavía no están disponibles las anunciadas por los gobiernos de los municipios más afectados", denunca Pilar Costa, diputada en el Parlament balear y portavoz de los socialistas en las islas, en una rueda de prensa a medios celebrada este viernes, en la que reclamaba la necesidad de "dar un paso más".

"Parece que están esperando a que lleguen las ayudas estatales tras la declaración de zona gravemente afectada para hacer algo, pero los afectados necesitan que se actúe ya", añade Costa. Por este motivo, los socialistas exigen mayor celeridad en las ayudas directas para los afectados, y reivinican la importancia de que se "actúe" en lo que terminan de arribar las ayudas estatales. "Es algo que se puede hacer rápido, pero para ello hace falta que se haga una partida presupuestaria extraordinaria con las cuantías de las ayudas", aclara la portavoz socialista.

Dudas entre los afectados

Otra de las reclamaciones de los socialistas a las institiciones está relacionada con las dudas que muchos de los afectados por las inundaciones tienen respecto a la solicitud de estas ayudas. Por ello, el PSOE reclama la creación de una "ventanilla única" con la que los damnificados tengan con mayor facilidad y más a mano la información necesaria. "Es esencial poder centralizar en una oficina toda esa demanda de información y la ayuda para poder tramitar esa ayuda", comenta Víctor Torres, conseller insular del PSOE.

Costa recuerda que medidas de este tipo tienen precedentes en las islas. Pone como ejemplo Menorca, que también sufrió los efectos de fuertes precipitaciones recientemente, y en Mallorca, cuando se produjo la torrentada de Sant Llorenç, que se saldó con 13 víctimas mortales. En estos casos se habilitó una ventanilla única de información para los afectados, así como ayudas directas a estos. También en Ibiza, con el hundimiento del barco 'Don Pedro', se habilitó una línea telefónica informativa. "Estoy segura de que tanto nuestros ayuntamientos como el Consell están haciendo todo lo que pueden por ayudar a las personas y empresas afectadas, pero ahora que ya han pasado un par de semanas de las primeras lluvias hay que dar un paso más y, bajo nuestro punta de vista, esta ventanilla es fundamental", explica la portavoz socialista.

Los socialistas concluyen su intervención con una tercera reclamación, que tanto el Consell Insular como el Govern balear se unan a los municipios afectados y soliciten también la declaración de Ibiza como zona gravemente afectada por las inundaciones.