Premios Sant Jordi 2025, "una forma para que los jóvenes expresemos nuestra creatividad"

«Conseguir un sueño». Estas son las palabras de felicidad de Ana Serrano Torres, ganadora del primer premio Marià Villangómez de poesía en la XXXIII edición de los Premios Sant Jordi, pocos minutos después de recoger, en la sala de plenos del Consell de Eivissa, su diploma acreditativo por su trabajo 'L’ànima seva'.

Serrano, una adolescente ibicenca que cursa cuarto de ESO en el IES Balàfia, ha publicado este 2025, a pesar de su juventud, su primer poemario bilingüe, 'Pensamientos de una adolescente', en castellano y catalán. Su interés por la escritura es evidente: «Tengo un par de nuevos proyectos literarios en mente, aunque ahora quiero centrarme en los estudios. Eso sí, me gustaría seguir escribiendo, y este reconocimiento —en referencia al premio Marià Villangómez— es un paso más en un camino que espero que sea muy largo».

Foto grupal de los ganadores de los Premios Sant Jordi 2025 con autoridades políticas. / Toni Escobar

Durante la jornada también se ha anunciado el nombre de los seis ganadores de los puntos de libro 2025 de los Premios Sant Jordi. Uno de ellos es Salvador Antich Ferrer, estudiante del colegio Mestral, quien ha obtenido el quinto premio por su boceto 'L’instant abans de la catàstrofe'. «No me lo esperaba para nada», exclama, sorprendido, el joven, que cursa primero de Bachillerato, mientras busca, orgulloso, su punto de libro en una de las mesas de la sala de plenos.

Antich, a pesar de su enorme destreza para el dibujo, tiene en mente cursar un grado universitario en Ingeniería. “Me encanta el arte, pero, de momento, lo veo como una afición que no quiero abandonar.”

En el acto de entrega de diplomas se ha presentado el libro que recoge todas las obras ganadoras de las últimas cuatro ediciones (2021-2025). Por ello, en la jornada de reconocimientos acuden algunos premiados de años anteriores, como Aitana Carta Brocca. Aunque «prefiere hablar en castellano», su talento para escribir en lengua catalana no pasó desapercibido para el jurado de los Premios Sant Jordi de 2024, año en el que obtuvo uno de los galardones narrativos por una historia de amor entre un soldado y una enfermera que se escriben cartas durante la Segunda Guerra Mundial.

«No sé ni cómo se me ocurrió esta historia, simplemente estaba inspirada», reconoce con total naturalidad la risueña joven, que ha comenzado este curso 2025-2026 tercero de ESO en el IES Balàfia.

Para Carta, iniciativas como los Premios Sant Jordi “sirven para que los jóvenes estudiantes de Ibiza expresen su faceta creativa”.

Varios de los premiados, aplauden durante la entrega de diplomas. / Toni Escobar

En cuanto a los premios, se ha hecho entrega de 330 euros a cada uno de los ganadores de los cuatro certámenes literarios y 210 euros a los autores de los segundos mejores trabajos. Por su parte, cada uno de los premiados en la modalidad de puntos de libro ha recibido 120 euros. El galardón también incluye la edición de los puntos de libro con motivo de Sant Jordi.

Durante la ceremonia, el director de Cultura del Consell de Eivissa, Joan Albert Ribas, anuncia, con un nudo en la garganta, que esta era “su última edición al frente de esta iniciativa, que nació hace 33 años”. Tras alabar el enorme talento de los concursantes, añadió que “una de las principales novedades para la próxima edición será que los premios económicos se sustituirán por lotes de material de pintura”.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, se ha dirigido a los galardonados como ejemplos de imaginación y talento, ya que “están creando emociones, dando vida a nuevos personajes y expresando lo que sienten y piensan; y esto, hoy en día, cuando la tecnología acapara gran parte de nuestra vida cotidiana, tiene mucho mérito”.

Nombre de todos los ganadores

Yingyn Xia es, tras Serrano, la otra ganadora en la categoría de Poesía de ESO, mientras que las premiadas en Poesía de Bachillerato son, por orden, Elizabeth Escandell y Edurne González.

En Narrativa de ESO, el primer premiado es Abgad Singh, seguido de Mia Tomati. En Narrativa de Bachillerato, la ganadora es Nura Shandu y la segunda, Iria de Ureta.

En cuanto al listado de premiados de Puntos de Libro, la primera es Jinni Li, seguida de María Herminia, Yingying Xia, Aina Tur, el ya mencionado Salvador Antich y Lorena Colomar.