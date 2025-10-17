Premios HIC Talentum Ibiza 2025: "Es tu culpa que mi nieta no quiera montarse en mi Cadillac"

La embajadora global para España y Portugal de Silicon Valley Forum, Natalia Olson-Urtecho, recibió uno de los tres premios HIC Talentum 2025 contando una anécdota acerca de su trabajo en favor de la sostenibilidad en el Ayuntamiento de Filadelfia. "Un hombre se me acercó y me culpó de que su nieta no quisiera montarse en su Cadillac porque prefería ir en coches menos contaminantes", recordó con una sonrisa. Estos galardones del HIC Summit reconocen proyectos destacados relacionados con la innovación, el turismo, el emprendimiento y la sostenibilidad.

Olson-Urtecho señaló que su equipo de trabajo creó un "movimiento de economía verde" que la llevó a trabajar en el gabinete del expresidente Barack Obama. También indicó que la subida de los precios del petróleo de la época ayudó a consolidar sus planes, ya que "fue una oportunidad para implantar" sus ideas.

Posidonia para regenerar la playa

El segundo reconocimiento de los HIC Talentum fue para el proyecto de regenerar las playas con posidonia que llevan a cabo los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària y las empresas Vibra Hotels y Valoriza. El concejal de Turismo del primer Consistorio, Rubén Sousa, y el delegado de Valoriza, Francisco Bujaldón, asistieron para llevarse el reconocimiento.

Sousa explicó que las empresas tardaron en aceptar la propuesta de usar posidonia muerta para regenerar arenales de playas, aunque los buenos resultados les hicieron cambiar de opinión: "En abril pedían que la retirásemos, pero en junio nos llamaban para que la dejásemos". Bujaldón razonó que se debe "valorar más la gallina de los huevos de oro" que supone el turismo en Ibiza, aunque matizó que la sostenibilidad debe ser "económica y socioculturalmente viable".

Tortugas marinas

El último galardón fue para el trabajo con las tortugas bobas de la organización TUI Turtle Aid, un programa que se ha propuesto proteger a las tortugas marinas y sus hábitats. El eslovaco Branislav Mizenko, jefe de programas sociales de la entidad, recogió la estatuilla en forma de busto de Tanit en nombre de sus compañeros.

Mizenko apostó por involucrar a los turistas de zonas en las que proliferan estas especies "lo máximo posible" en la conservación del medio marino. Un caso es la organización de excursiones guiadas a praderas de posidonia. "Cada vez hay más interés por parte de los visitantes", comentó. Por otra parte, explicó que TUI Turtle Aid ofrece reconocimientos a hoteles que ayuden a mantener las playas para las tortugas: "Por ejemplo, apagando las luces por la noche para no atraerlas a la costa".