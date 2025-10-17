Un estudio académico alerta del éxodo de ibicencos: "Estamos perdiendo la esencia de Ibiza"

La creciente presión turística y el auge del lujo están empujando a los residentes de Ibiza a abandonar la isla. Así lo señala el informe 'Reimaginando la vivienda en Ibiza', elaborado por el colectivo académico Business Fights Poverty, que ha documentado en un extenso análisis de 100 páginas cómo el aumento del coste de la vida y la falta de vivienda asequible están transformando la isla y desplazando a su población.

Según recoge el diario británico The Mirror, el estudio describe una "cruda realidad" marcada por la proliferación de viviendas turísticas, los precios inalcanzables y la aparición de asentamientos ilegales en los que residen centenares de trabajadores sin acceso a servicios básicos como agua o electricidad.

"Soy de Ibiza, nací y crecí aquí, y vemos cómo la situación empeora cada año. Cada vez hay más turismo de lujo y menos mezcla entre la gente. Se está perdiendo la identidad de la isla", explica Sofía Ribas Bamber, fundadora de Business Fights Poverty, en declaraciones al rotativo británico.

El informe advierte de que el 84% de la economía de Ibiza depende del turismo, que en 2024 atrajo un récord de 3,7 millones de visitantes frente a una población residente de unos 160.000 habitantes. Este desequilibrio ha disparado los alquileres —un 10% más el año pasado— y ha forzado a muchos trabajadores esenciales, como policías, sanitarios y docentes, a marcharse, denuncian.

Más del 80% de las compras de vivienda en la isla las realizan no residentes, y 24.361 viviendas están registradas como turísticas. A pesar de los "esfuerzos legislativos", el estudio estima que casi un 30% de los alquileres vacacionales, más de 7.000, se ofrecen sin licencia.

Los investigadores proponen soluciones inspiradas en modelos europeos como Austria o Ámsterdam, donde se aplican restricciones a las segundas residencias o se otorga prioridad a los residentes en el acceso a la vivienda. También plantean medidas como la rehabilitación de edificios infrautilizados, la construcción modular o el codesarrollo de viviendas para trabajadores por parte de las empresas.

"La vivienda se está tratando como un activo financiero, no como una necesidad social. Si seguimos así, perderemos la esencia que hace única a Ibiza", advierte Ribas.

El informe concluye con un llamamiento a "reimaginar" el modelo de desarrollo urbano y turístico de la isla, buscando un equilibrio que preserve su identidad y permita un futuro sostenible para quienes la habitan durante todo el año.