Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
La alerta amarilla estará activa desde las 12 hasta las 18 horas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de nuevo la alerta amarilla para este sábado. En concreto, los meteorólogos advierten de lluvias intensas que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado, concretamente en la zona oeste de la isla.
La previsión advierte de tormentas entre las 12 y las 18 horas, franja horaria en la que permanecerá activa la alerta.
Las últimas lluvias torrenciales se produjeron el pasado fin de semana, el 11 y el 12 de octubre, provocadas por la dana 'Alice'. El pasado 30 de septiembre, la borrasca 'Ex Gabrielle' dejó registros históricos de precipitaciones en las Pitiusas. La isla ha sufrido numerosas inundaciones desde entonces.
