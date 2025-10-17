El misterio del tubo de 12 metros del Brisol de Ibiza sigue sin respuesta

De momento, sigue sin resolverse el misterio del tubo de doce metros encontrado en la arqueta del edificio Brisol. El Ayuntamiento de Ibiza no podía creerse, el pasado miércoles, lo que encontraron los operarios que se encargaban de la limpieza del torrente de sa Llavanera: un tubo de doce metros de largo y de un diámetro de 710 milímetros (71 centímetros).

Según detalla el Ayuntamiento se trata de un ubo nuevo, de polietileno y capaz de soportar seis atmósferas de presión.

Los operarios dieron con él mientras despejaban el torrente, con el objetivo de facilitar el desagüe del agua de lluvia y evitar nuevas inundaciones en la zona, una de las más afectadas por las dos últimas danas 'Ex Gabrielle' y 'Alice'. "Nos hemos encontrado ahí, aparte de mucho fango, muchas cañas y arrastres normales del torrente después de una riada, un tubo enorme", explicaba Blanca Hernández, concejala de Vías Públicas y Obras sobre el tubo, que se encontraron "atravesando toda la arqueta".

El tubo estaba "tapando la sección libre por la que debería desaguar el torrente", lo que generó preocupación en el Consistorio que lo único que aventura, por el momento, sobre el origen de la mastodóntica tubería es que es como la del emisario de Talamanca. Eso sí, no aseguran que ésa sea su procedencia. "Estaba allí, encajada, lo único que hacía era restar sección al desagüe del torrente", añadía Hernández, que añadía: "No tiene ningún sentido aquí". De hecho, el concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, calificaba el hallazgo de "surrealista"

"Creemos que lo ha arrastrado alguna riada, pero desconocemos si ha podido ser de las de las últimas semanas o si bien lleva allí 3, 10 o 15 años", comentaba el concejal, que detallaba que por el número de serie del tubo se puede investigar y tratar de determinar de qué año es la infraestructura, algo que Grivé afirma que tienen intención de realizar.