Mariposas en el Cementerio Nuevo de Ibiza para recordar a los bebés fallecidos

El Cementerio Nuevo de Ibiza inaugura este domingo un espacio especialmente dedicado al duelo perinatal, gestacional y neonatal. Se trata de un proyecto impulsado por la asociación Tribu de Estrellas con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza que está ya creado en el camposanto de Cas Mut.

"Se trata del primer espacio de estas características en un cementerio del municipio de Ibiza, concebido como un lugar de encuentro, recuerdo y acompañamiento emocional", comentan desde el Ayuntamiento, que detalla que ha transformado una zona ajardinada del Cementerio Nuevo para dar forma a este rincón simbólico. El espacio cuenta con 42 mariposas cerámicas realizadas a mano por Neus y Laura, del taller Cuina de Fang.

"Cada una de estas mariposas lleva el nombre que sus progenitores pensaron o pudieron poner a sus bebés. Todas son distintas, únicas, como las historias que representan. Estas 42 mariposas simbolizan a todas esas vidas que aprendieron antes a volar que a caminar", continúa el Ayuntamiento.

Las mariposas son también el símbolo del duelo perinatal en el Hospital Can Misses, donde existe un protocolo para atender a las familias que tienen que pasar por el durísimo momento de perder a un bebé. Se considera muerte perinatal aquella que sucede durante el embarazo o durante los primeros meses de vida. «La pérdida de un hijo es la situación más dolorosa que puede haber para una madre o un padre, para una familia. Es muy traumático», indicaba hace un tiempo la ginecóloga de Can Misses, Raquel Gascón, que señalaba que en Ibiza y Formentera una media de cuatro embarazos al año acaban con la muerte del bebé que las familias esperan con tantas ganas