Marian Torres inaugura en The White Lab Ibiza la exposición 'Emotum', un viaje sensorial a través de la abstracción

La artista ibicenca Marian Torres inaugura el viernes 17 de octubre de 2025, de 18 a 20 horas, la exposición 'Emotum' en The White Lab Ibiza, situado en Avenida de España, 30, bajos, Ibiza. La muestra reúne una cuidada selección de obras pertenecientes a sus etapas creativas más recientes y propone un recorrido sensorial donde la abstracción se convierte en lenguaje para traducir emociones, vivencias y resonancias compartidas.

Durante la inauguración, el espacio se transformará en un entorno inmersivo con música, aperitivo y diferentes ambientaciones creativas que acompañarán la experiencia artística, ofreciendo al público una vivencia estética y emocional única.

"Un pequeño milagro"

“Compartir emociones a través del arte es un pequeño milagro. Mi deseo es que el público pueda sentir en mis obras aquello que yo misma experimento al crearlas”, afirma Torres, quien reivindica el arte como vehículo de conexión emocional más allá de la imagen.

La exposición, organizada en colaboración con The White Lab Ibiza, cofundado por Mireia Aceituno, refuerza el compromiso del centro con la creatividad local y su vocación como espacio holístico y multidisciplinar dedicado al bienestar integral. En este sentido, la muestra “Emotum” encarna la fusión entre cuerpo, mente y expresión artística, valores que definen la filosofía del espacio.