Malestar entre los profesionales de las residencias en huelga por los servicios mínimos

La tercera jornada de huelga en la Fundación para la Dependencia de Balears volvió a registrar este viernes un amplio respaldo, con un 90% de la plantilla secundando el paro convocado por el Sindicato Profesional de Técnicos Sanitarios (USAE) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Pese a este apoyo masivo al paro, los profesionales declaran sentir indignación por lo que califican una "mala planificación" de los servicios mínimos, que les impide a muchos "ejercer su derecho a huelga", informa en un comunicado el sindicato USAE.

Según denuncian los sindicatos, los servicios mínimos se están imponiendo a personal que se había adherido al paro, lo que ha generado “enfado e impotencia” en los centros. “La falta de personal hace que los servicios estén siempre bajo mínimos, y aun así se obliga a trabajar a quienes han decidido hacer huelga”, señalan Isabel García y Agustín Peña, responsables de USAE en la Fundación, en dicho comunicado. Ambos insisten en exigir a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "agilice los trámites para aplicar el incremento salarial comprometido en abril de 2023, y que equiparen las retribuciones con las del personal del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que cobra entre 200 y 500 euros más al mes según la categoría", informan. En el caso de Ibiza, los trabajadores de las residencias buscan la equiparación con los profesionales de las residencias gestionadas por el Consell Insular.

Eva María García Torres

Fuga de profesionales

Los sindicatos advierten de que la precariedad está provocando una fuga constante de profesionales. En 2024, un total de 210 trabajadores de los 850 que integran la plantilla abandonaron sus puestos, y solo en el primer semestre de 2025 ya se han producido 173 renuncias. “Es insostenible”, subrayan, alertando de que esta situación amenaza la continuidad y la calidad de los cuidados en los centros de atención a la dependencia.

USAE ha anunciado que las movilizaciones continuarán durante todo el fin de semana en los centros residenciales de Ibiza y Mallorca, de 11 a 11.30 horas, y ha llamado a sumarse a usuarios, familias y asociaciones del sector. “No podemos consentir el deterioro actual de la atención a la dependencia. Los cuidados son esenciales en una sociedad cada vez más envejecida y con más patologías crónicas”, destacó Alejandro Juan Alonso, responsable de acción sindical del sindicato en Baleares, en un comunicado.

El próximo lunes está previsto un nuevo acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib), en el que los sindicatos esperan que la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández Herranz, adopte medidas para hacer efectivo el aumento salarial pactado.

La Fundación para la Dependencia gestiona en Ibiza las residencias Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra, con un total de 450 empleados entre los tres centros. La huelga comenzó este pasado miércoles, con la equiparación salarial y la estabilización de las plantillas como principales reivindicaciones. Durante esta semana, los profesionales de las residencias han mantenido concentraciones frente a sus centros de trabajo y frente a la sede en Ibiza de la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.