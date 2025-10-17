La reclamación del Ayuntamiento de Ibiza al Gobierno de España para que aplique la «máxima celeridad» en la aprobación de la declaración de la capital como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, tras los daños valorados en más de 14 millones de euros provocados por la tormenta ‘Ex-Gabrielle’ y la dana ‘Alice’.

Llama la atención

La aparición de un enorme tubo de alrededor de 500 milímetros de diámetro en la arqueta del edifico Brisol, situado en la avenida 8 d’Agost, junto al torrente de sa Llavanera, una de las zonas más afectadas por las últimas trombas de agua descargadas por la dana ‘Alice’. Nadie sabe de dónde ha salido, qué función tenía. Más allá de dificultar el desagüe de la zona...

Que las riadas que sufrieron Ibiza y Formentera a causa de la tormenta ‘Ex Gabrielle’ y la posterior dana ‘Alice’ estén contribuyendo a la contaminación del mar pitiuso. «El agua ha lavado todo y lo natural es que acabe en el medio marino, pero no hay estudios», advierte Carme Alomar, representante del Colegio Oficial de Ambientólogos de Balears, en la séptima edición del Foro Marino.