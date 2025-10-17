Grupo Mambo y Rampa, de Keinemusik, recaudan 21.270 euros para los niños con discapacidad de Ibiza

El restaurante Sa Capella acogió este jueves una gala solidaria organizada por Grupo Mambo a beneficio de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef). La cita, que contó con la colaboración del dj y productor Rampa, integrante del grupo musical alemán Keinemusik, recaudó 21.270 euros, que se destinarán íntegramente a los programas de la asociación pitiusa.

La jornada reunió a figuras del mundo empresarial, cultural y social de la isla. Todo ello, en un encuentro que combinó música, gastronomía y solidaridad. El menú, diseñado especialmente para la ocasión, se acompañó por una actuación exclusiva de Rampa, que puso la nota musical a una noche de compromiso con fines sociales. Esta cena sustituye a la fiesta que los últimos años se celebraba en Cala Gracioneta a final de temporada con el dúo de dj. Según han explicado en redes sociales, por un problema con los permisos. "Ojalá podamos volver a bailar todos el próximo año en la playa y recaudar más dinero para los niños!", comentan.

“Estamos muy felices y agradecidas a la familia Anadón, a Rampa y a todo el equipo del Grupo Mambo por su valioso apoyo y por esta importante recaudación, que destinaremos a cubrir el coste del personal”, destacó Carmen Boned, gerente de Apneef. Boned subrayó, además, el “esfuerzo que supone organizar un evento de estas características” y agradeció que se continúe apostando por la asociación: “Necesitamos apoyo constante para garantizar la continuidad de los servicios que ofrecemos a las familias de Ibiza y Formentera”.

Por su parte, Christian y Alan Anadón, responsables de Grupo Mambo, agradecieron la implicación del artista alemán y su equipo. “Es un auténtico lujo contar con uno de los artistas más influyentes del momento”, señaló Alan Anadón, mientras que Christian Anadón añadió que “es un privilegio que, pudiendo actuar en cualquier rincón del mundo, Rampa y Keinemusik elijan San Antonio y Grupo Mambo para hacerlo”.

El empresario quiso también agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni y de su alcalde, Marcos Serra, por su “apoyo y agilidad para hacer posible esta iniciativa”. Con este evento, Grupo Mambo refuerza su compromiso con las entidades locales que trabajan por la inclusión y el bienestar de los niños y jóvenes de las Pitiusas.