Piden seis años de cárcel para un hombre por violar a una mujer en Sant Antoni y causarle importantes lesiones

La Audiencia Provincial ha programado para el miércoles (9.30 horas) el inicio del juicio a un hombre acusado de violar a una mujer en Sant Antoni. La Fiscalía pide seis años, además de dos multas económicas que ascienden a 35.000 euros, para el acusado, un hombre colombiano que pasó tres días detenido después de ser arrestado.

Los hechos sucedieron en la noche del 29 al 30 de agosto de 2020, según detalla el escrito de acusación. Cerca de las nueve de la noche, el enjuiciado se encontró con la víctima en Sant Antoni. La mujer había bebido "gran cantidad de bebidas alcohólicas que mermaron considerablemente su voluntad".

Aprovechándose de esta circunstancia, "la llevó a su domicilio", también en Sant Antoni, y "una vez allí, aprovechando el estado en el que se encontraba la víctima, con una tasa de alcohol que entrañaba una disminución de sus facultades físicas para oponer resistencia alguna y actuando con ánimo libidinoso, la agarró fuertemente de las muñecas, brazos y piernas y la penetró vaginalmente".

El escrito recalca que todo esto lo hizo el procesado "sin el consentimiento" de la mujer, que sufrió importantes secuelas y daños como consecuencia de la presunta violación.

La mujer sufre trastorno de estrés postraumático y trastorno depresivo mayor. Además, debido a la fuerza con la que el hombre la sujetó para violarla e impedir que se escapara, sufrió numerosas lesiones (hematomas, erosiones, excoriaciones, abrasiones...) en las muñecas, los bordes de la órbita ocular y la cara. Algunas de las lesiones, indica el escrito de acusación, tardaron ocho meses en curar.

Además de los seis años de prisión, la Fiscalía solicita para el acusado 20.000 euros por las secuelas que sufre la víctima y otros 15.000 por las lesiones.