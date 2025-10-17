Inundación en el 'parking' de un edificio de lujo en Ibiza: "¡Mierda, el Bentley está flotando!"

"¡Mierda, el Bentley está flotando!". Es el expresivo grito de un residente extranjero al descubrir, hace unos días, la inundación del aparcamiento del edificio de lujo en el que tiene una vivienda. El hombre, acompañado de su pareja, baja al parking mientras está lloviendo, que se encuentra ya con cerca de un metro de agua. Se trata, según él mismo explica en el vídeo, del edificio Las Boas, en el paseo marítimo, en la avenida de Joan Carles I de Ibiza, diseñado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel.

En el estacionamiento, por cuya entrada se ve el agua cayendo, hay decenas de vehículos aparcados, la mayoría de alto standing. Algunos, incluso, protegidos del polvo con fundas rojas.

El hombre, que le pide a su pareja que tenga cuidado para no caerse al avanzar por el garaje inundado de agua marrón, se acerca al vehículo para mirar su interior y respira con cierto alivio al comprobar que está más seco de lo que esperaba. "Parece que no hay muchos más daños", comenta mientras continúa grabando el interior del aparcamiento.