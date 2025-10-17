El álbum
El instituto Sa Colomina se solidariza con Palestina
Profesores y alumnos del IES Sa Colomina de Ibiza, como muchos otros centros educativos de la isla, se solidarizaron ayer con el pueblo de Palestina y leyeron un manifiesto al respecto, acto que tuvo lugar a las 14 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera