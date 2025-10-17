Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El instituto Sa Colomina se solidariza con Palestina

Redacción Ibiza

Profesores y alumnos del IES Sa Colomina de Ibiza, como muchos otros centros educativos de la isla, se solidarizaron ayer con el pueblo de Palestina y leyeron un manifiesto al respecto, acto que tuvo lugar a las 14 horas.

