Ibiza acoge este sábado una jornada solidaria por Palestina en la playa de ses Figueretes

La Assemblea autònoma de vesins i vesines d’Eivissa, con el apoyo de The Surge–La Marea y la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí d’Eivissa, organiza este sábado 18 de octubre, de 11 a 14 horas, una jornada solidaria por Palestina en la plaza Julià Verdera del paseo de ses Figueretes.

El encuentro tiene como objetivo mantener vivo el apoyo público al pueblo palestino y denunciar “el genocidio al que ha sido sometido hasta la firma del reciente acuerdo de paz”. Los organizadores insisten en la necesidad de vigilar el cumplimiento del alto el fuego, exigir responsabilidades judiciales a los autores de los crímenes y garantizar la soberanía del pueblo palestino sobre su territorio y su futuro.

Talleres, grafiti y kayaks

Durante la mañana se celebrarán talleres infantiles, un taller de batucada, otro de grafiti en vivo, performances y una mesa informativa. De 13 a 14 horas, tendrá lugar un fondeo solidario de kayaks y pequeñas embarcaciones en apoyo a la iniciativa internacional Global Sumud Flotilla, símbolo del acompañamiento civil al pueblo palestino desde los mares.

La jornada culminará hacia las 14 horas con un picnic comunitario, en el que los participantes están invitados a llevar comida, instrumentos y banderas palestinas para compartir un espacio de encuentro y solidaridad.

“Ahora más que nunca es importante seguir organizando la solidaridad y presionar a nuestros gobiernos para que garanticen la entrada rápida y segura del material humanitario que Gaza necesita”, señalan los promotores de la actividad, que animan a toda la ciudadanía de Ibiza a sumarse.