Homenaje a Joan Pereyra, «un hombre de bien que amaba el mar»

Uno de los momentos más emotivos de la segunda jornada del HIC Ibiza Summit 2025 fue el homenaje póstumo que se le rindió a Joan Pereyra Tur, galardonado con uno de los Premios HIC Talentum de este año. Para recoger el galardón en su nombre, que les entregó Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial de la ONU en España, acudieron, entre otros, su mujer, Pepi Rivera; su hijo Lluís Pereyra; su hermana, Olga Pereyra; y uno de sus buenos amigos, Vicente Planells. Este último fue el encargado de hablar en nombre de toda la familia para recordar a este ibicenco amante de la naturaleza, veterinario y fotógrafo submarino fallecido el pasado mes de agosto.

El fotográfo marino Joan Pereyra, en las instalaciones de Diario de Ibiza. / D.I.

«Era un hombre de bien que amaba el mar y que era muy amigo de sus amigos». Con esas palabras lo definió Planells unas horas antes de que arrancara el homenaje, en el que se proyectó un vídeo recopilatorio con algunas de las imágenes tomadas por Pereyra bajo el mar. Preocupado por la conservación del medio marino, otra de las pasiones de Pereyra, como apuntó Planells, eran los animales.

«Todo lo que le gustaba le encantaba compartirlo con los demás. Siempre estaba de buen humor y pasar tiempo con él era un regalo», añadió Rivera. Por su parte, el hijo de Joan Pereyra recordó todas las especies de nudibranquios que localizó en sus inmersiones de las que se desconocía de su existencia hasta entonces en Balears. «Las babosas de mar eran su obsesión y les dedicó muchas horas. Quería escribir una guía de los nudibranquios más comunes y dónde encontrarlos», explicó Lluís Pereyra, que ahora se plantea completar el trabajo que en este campo hizo su padre y acabar ese libro.