Juzgan a un hombre que agredió sexualmente a su nieta de siete años en Ibiza

"Mi abuelo de Francia me ha dicho que podía chupar su pito". Es lo que escribió una niña de siete años en su diario sobre los abusos sexuales a los que la sometía su propio abuelo. Un hombre de 67 años nacido y residente en Francia que agredió sexualmente a su propia su nieta durante unas vacaciones en Ibiza. La vista previa del juicio se celebra este martes a las nueve y media de la mañana en la Audiencia Provincial.

Al hombre, que confesó los hechos a su hija y los reconoció después ante el juzgado que instruye el caso, se le imputa un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Los hechos que se juzgan ahora tuvieron lugar entre el 7 y el 22 de octubre de 2024, según detalla el escrito de acusación, cuando "aprovechando que se encontraba de vacaciones en España, en concreto en Ibiza, en el domicilio de su hija y aprovechándose de los momentos en los que se quedaba a solas en el domicilio con su nieta de siete años de edad, y de la estrecha vinculación entre los mismos, realizó conductas sexuales a la menor".

La Fiscalía relata que se bañaba desnudo frente a ella y que se metía en la bañera con ella, momentos en que "le ponía su miembro cerca para que se lo tocara". Además, indica que por las noches el hombre se metía en la cama de su nieta "dejando a la menor que le tocase el miembro hasta ponérselo duro, todo ello con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales". El escrito de acusación destaca que como consecuencia de estos hechos, "la menor ha sufrido una situación de angustia y desasosiego".

La confesión del abuelo hizo que no fuera necesario explorar a la menor "evitándole así un mayor perjuicio", apunta el escrito. El investigado ya ha consignado 3.000 euros como parte de la indemnización que pagará a la menor, a la que se ha comprometido en indemnizar con 30.000 euros. Tanto esto como la confesión son "atenuantes", por lo que la Fiscalía pide dos años de prisión así como la prohibición de que el hombre se acerque a menos de 500 metros de cualquier lugar que frecuente la menor (casa, escuela, actividades extraescolares...) durante diez años.