Fiesta del Cine: estos son los días en los que ir al cine costará 3,50 euros en Ibiza

La Fiesta del Cine regresa este otoño a Ibiza con el objetivo de fomentar la cultura cinematográfica y hacer que la experiencia de ver una película en una sala de cine sea más accesible a todos los bolsillos.

Todas las películas en los cines de Ibiza adscritos a esta iniciativa se podrán ver por 3,50 euros entre el lunes 3 de noviembre y el jueves 6 del mismo mes. Participan en esta promoción Multicines Ibiza, en Vila y el Cine Regio, en Sant Antoni.

Los organizadores de esta iniciativa son la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.

En esta ocasión no será necesario solicitar la acreditación en la web para participar en la Fiesta del Cine, por lo que las entradas podrán comprarse online o en taquilla.

Todas las películas que estén en cartelera podrán verse por 3,50 euros, pero puede haber excepciones. Es decir, pueden contar con suplementos las películas en 3D por la utilización de gafas especiales: "Depende de cada empresa", apunta la organización.