Fiesta del Cine: estos son los días en los que ir al cine costará 3,50 euros en Ibiza
Este año no será necesario solicitar la acreditación y las entradas podrán comprarse online o en taquilla
La Fiesta del Cine regresa este otoño a Ibiza con el objetivo de fomentar la cultura cinematográfica y hacer que la experiencia de ver una película en una sala de cine sea más accesible a todos los bolsillos.
Todas las películas en los cines de Ibiza adscritos a esta iniciativa se podrán ver por 3,50 euros entre el lunes 3 de noviembre y el jueves 6 del mismo mes. Participan en esta promoción Multicines Ibiza, en Vila y el Cine Regio, en Sant Antoni.
Los organizadores de esta iniciativa son la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.
En esta ocasión no será necesario solicitar la acreditación en la web para participar en la Fiesta del Cine, por lo que las entradas podrán comprarse online o en taquilla.
Todas las películas que estén en cartelera podrán verse por 3,50 euros, pero puede haber excepciones. Es decir, pueden contar con suplementos las películas en 3D por la utilización de gafas especiales: "Depende de cada empresa", apunta la organización.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera