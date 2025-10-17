Las consecuencias de la dana en Ibiza: un mes para recuperar Portinatx

Portinatx necesitará en torno a un mes de trabajos para lograr su recuperación completa y dejar atrás todas las secuelas provocadas por el paso de la dana ‘Alice’, que el pasado fin de semana se cebó especialmente con Sant Joan de Labritja, según quedó acreditado en las mediciones pluviales tomadas sobre el terreno por la Agencia Española de Metereología (Aemet).

Este jueves, cuatro días después de que el último coletazo de ‘Alice’ tuviera a este municipio como principal objetivo, se multiplicaban las labores emprendidas por el Ayuntamiento para recuperar la normalidad en Portinatx, donde las consecuencias del temporal seguían siendo claramente percibibles a simple vista.

Según detallan fuentes municipales, el Consistorio está tramitando los expedientes de contratación de urgencia, que tienen como objetivos prioritarios reparar y cubrir tuberías, retirar piedras y realizar los necesarios arreglos en las playas, tanto en los arenales como en las pasarelas, que también han quedado muy afectadas tras el paso de ‘Alice’.

Todos estos plazos tienen distintos tiempos de ejecución. En principio, a finales de este mes de octubre se espera que estén completamente recuperadas las playas y también que hayan finalizado los trabajos para la retirada de piedras.

Un mes para recuperar Portinatx

«Tres o cuatro semanas»

Para el resto de labores, el plazo es un poco más extenso. Desde el Ayuntamiento de Sant Joan hablan de «tres o cuatro semanas» para poder darlos todos por completamente finalizados.

Esta precaria situación de las playas, en algunos casos con enormes balsas de agua cubriendo la arena, no impedido que numeroros bañistas se sigan acercando a disfrutar del mar aprovechando que el sol lucía en un cielo totalmente despejado.

Muy diferente era el panorama el pasado domingo, cuando Sant Joan fue el municipio ibicenco donde cayó más agua, un total de 70 litros por metro cuadrado concentrados en una espectacular tromba matinal. Desde aquel día apenas ha vuelto a llover, en concreto apenas 0,2 litros por metro cuadrado, un tiempo seco que ha favorecido los trabajos de recuperación en Portinatx.