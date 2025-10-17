Uno de cada cuatro menores vive en riesgo de pobreza en Baleares

Uno de cada cuatro menores de 18 años (25%) de Baleares vivió en 2024 en riesgo de pobreza y exclusión social, según último informe elaborado por la European Anti Poverty Network (EAPN) presentado este viernes en Mallorca.

Según el informe, el 18,4 % de los hogares donde hay presencia de menores está en riesgo de pobreza, cuatro puntos por encima de los que no tienen ningún menor a cargo.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha dado a conocer las cifras de la pobreza en las islas, conjuntamente con el presidente de EAPN en Baleares, Xavier Torrens y su director técnico, Andreu Grimalt.

El informe detalla que la tasa de pobreza en las Baleares ha descendido a un 11,3 % de la población, lo que supone una bajada de 4 puntos respecto al año anterior.

El estudio también señala que un 5,4 % de la población vive en una situación de pobreza severa, lo que se traduce en vivir con menos de 340 euros por persona en el caso de una familia de una pareja con dos hijos, o de 644 euros si está sola.

Grimalt ha incidido en que las encuestas realizadas no recogen información de las personas sin hogar que, por ejemplo, viven en habitaciones, caravanas, asentamientos o que no están empadronadas, y que son las que están "en mayor situación de vulnerabilidad".

Por su parte, Galmés ha expresado que "la pobreza es una realidad que no puede ser invisible" y que desde el Consell y el Govern han centrado sus políticas sociales ayudar a las personas más vulnerables.

El problema de la vivienda

En cuanto a Torrens, ha pedido "políticas valientes, consensuadas y efectivas" frente al problema de acceso a una vivienda digna en Baleares, y ha propuesto como solución aplicar medidas de "justicia fiscal".

Otra problemática que ha puesto de relieve es el aumento en un 80 % del precio del alquiler, y ha hecho especial hincapié en que en Baleares un tercio de la población vive de alquiler frente al 20 % de la media española.

Desigualdades por nivel económico

Por otro lado, el informe señala que el 20 % de la población con mayores ingresos del archipiélago recibe una renta 4,6 veces superior a la que obtiene el mismo porcentaje de la franja inferior.

En el caso del 10 % con mayores ingresos, la diferencia se agranda a 8,2 veces sobre el mismo porcentaje de las personas más pobres de las islas.

Torrens ha defendido el papel de la administración en la lucha contra la pobreza, al poner en valor las prestaciones sociales, que en su mayoría son recaudadas con los impuestos de los ciudadanos.

Además, ha asegurado que los impuestos de los ciudadanos no son muy elevados, sino que posiblemente están mal aplicados, algo que impide aumentar la concesión de ayudas.

Si las instituciones eliminasen todas las prestaciones salvo el Ingreso Mínimo Vital y la prestación por jubilación, la tasa de pobreza aumentaría en 7,2 puntos y, si se eliminasen todas, rozaría el 30 % de tasa de pobreza en Baleares, según concluye el estudio