Mary Castaño, coordinadora de Cruz Roja Ibiza: «Por desgracia, la dana de Valencia nos ha servido de experiencia»

Las históricas inundaciones sufridas en las últimas semanas en Ibiza se han cobrado múltiples afectados, pero, una vez más, la peor parte se la han vuelto a llevar los que menos tienen. Por eso, el trabajo de asociaciones como Cruz Roja y Cáritas multiplica su importancia en los días posteriores al paso de ‘Alice’, cuyas consecuencias aún se dejan notar por toda la isla.

La coordinadora de Cruz Roja en la isla, Mary Castaño, calcula que han prestado ayuda de todo tipo a unas 150 personas afectadas por las inundaciones, la mayoría residentes en infraviviendas que ya ni siquiera existen. «Que la gente que vive en una infravivienda al menos tenga una noche de relajación, de no tener que mirar al cielo. Que te den una sopa caliente, te ofrezcan una ducha caliente y un colchón. Obviamente, no es la solución para la gente que vive en la calle, pero sí un momento de desahogo», cuenta a Diario de Ibiza.

Cruz Roja contó en Ibiza con un equipo formado por una docena de trabajadores más una veintena de voluntarios activados para ayudar en los momentos más duros. En los días posteriores a las primeras inundaciones del 30 de septiembre, y contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, abrieron un centro de pernocta en el Recinto Ferial que abría desde las seis de la tarde hasta las nueve de la mañana y en el que durmieron una 50 personas cada noche.

Además, también prestaron ayuda en el antiguo colegio Sa Bodega y, la noche del pasado domingo, en el polideportivo Es Viver, donde pasaron la noche una quincena de personas. Los trabajadores de Cruz Roja también han ayudado despejando hogares anegados en la zona del edificio Brisol, tarea para la que en alguno casos, como la propia Castaño, ya tenían experiencia.

«Muchos de nosotros, por desgracia, estábamos entrenados porque fuimos a la dana de Valencia a aportar lo que teníamos y eso nos ha servido de experiencia para organizar un equipo de trabajo, con técnicos y voluntarios, dotarles de los recursos necesarios, como botas y vestuario, e ir a dar nuestro apoyo físico para cargar con todas las cosas que los propietarios tenían que sacar fuera para desprenderse de ellas», cuenta, y aclara que no se atreve a «asemejar» lo ocurrido en Ibiza con aquel horror que se cobró más de 225 vidas humanas. «También nos ha servido para gestionar los sentimientos que se generan cuando se tiene una vivencia de esas características», añade.

Agua dentro de Cáritas

Por su parte, Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas en Ibiza, detalla que «ha subido la atención a personas, pero no demasiado». «Sobre todo en los días que llovió tanto sí que pasaron personas a buscar ayuda. Personas sin hogar que venían empapadas o que habían perdido lo poco que tenían en su tienda de campaña pidiendo ropa, sobre todo. También dimos muchas mudas completas porque había gente que se había quedada con lo puesto y estaban empapadísimos», expone.

Se da la circunstancia de que la propia tienda de Cáritas, situada en pleno barrio de es Pratet, también se inundó, lo que provocó que se arruinará mucha ropa que estaba guardada en cajas de cartón sobre el suelo. La comida se salvó porque la normativa obliga a que esté almacenada en altura.

«En es Pratet es tremendo y cada dos por tres estamos igual. Con paciencia y dando la lata para que lo pongan como toca», se resigna, antes de dejar una conclusión positiva: «Cuando ocurre algo de este tipo la sociedad ibicenca siempre está ahí. Y esta vez también ha sido así».