La crisis de vivienda en Ibiza: profesionales con estabilidad laboral encuentran dificultades en la isla

El acceso a la vivienda en Ibiza se ha convertido en una barrera insalvable no solo para los trabajadores residentes o temporeros, sino también para profesionales cualificados del sector público. Así lo ha señalado Fernando Acedo-Rico Henning, doctor en Derecho, economista por ICADE y registrador de la propiedad, durante su intervención en el podcast 'Urbanistas', dirigido por la arquitecta Itziar Navarro.

Acedo-Rico compartió un testimonio personal que ilustra la gravedad del problema: “Mi hijo es abogado del Estado y su novia es jueza en Ibiza. Cuando tomó posesión, lo primero que me dijo fue: ‘Todos los oficiales, auxiliares y demás son de Ibiza’. Y le pregunté: ‘¿Por qué es esto?’ Y me dijo: ‘Claro, no tienen dinero. Aquí no puede venir ningún foráneo. Por la vivienda’”.

El jurista subraya que incluso perfiles profesionales con estabilidad laboral y salarios relativamente altos encuentran enormes dificultades para instalarse en la isla debido al precio de la vivienda y la escasa oferta disponible.

Según Acedo-Rico, esta situación provoca una especie de “cuello de botella social” donde solo quienes ya tienen raíces locales pueden acceder a alojamientos permanentes, que efectivamente viven en las residencias familiares pero sin poder independizarse de estas.

Además, denunció que muchos trabajadores del sector servicios, como camareros, recurren a vivir en autocaravanas o asentamientos informales, lo que él mismo comparó con “chabolas modernas”.

Este fenómeno no es exclusivo de Ibiza ni es un caso aislado, pero la presión inmobiliaria en una isla con territorio limitado y alta demanda estacional plantea un desafío para las administraciones públicas, que deben buscar fórmulas de vivienda asequible para garantizar el relevo generacional y el funcionamiento de servicios esenciales.