Dos coches de la Policía Local de Sant Josep, implicados en un accidente durante una persecución

Un accidente de tráfico entre tres vehículos, dos de ellos policiales, se produjo en la tarde de este jueves en la carretera del aeropuerto de Ibiza, a la altura de la rotonda de Motonáutica, en el término municipal de Sant Josep.

Según informó el Ayuntamiento de Sant Josep, el siniestro se originó durante una persecución policial previa en la zona. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos policiales quedó inutilizable, mientras que sus ocupantes fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Los demás implicados en el accidente no sufrieron lesiones.

El Ayuntamiento no ha dado detalles sobre el motivo de la persecución ni sobre el estado de los agentes que viajaban en el vehículo siniestrado.