Cierre del HIC Summit en Ibiza: Hacer el turismo más sostenible sin matar a la gallina de los huevos de oro

La séptima edición del HIC Summit Ibiza cerró sus puertas con un evento en el Colegio Mestral que incluyó charlas y entrevistas de figuras internacionales ante la presencia de algunos estudiantes del centro. Por tanto, este evento dedicado a la innovación y el turismo sostenible tuvo ayer su gran dosis de divulgación de los logros y los retos que se plantea este área del conocimiento.

El director del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Luigi Cabrini, destacó que la sostenibilidad es una «necesidad evidente». Sin embargo, elogió el «coraje» de quienes se atreven a «poner límites» porque obtener «ganancias es una presión».

También hizo referencia a que el sector se recupera muy rápido de golpes como el covid-19 o la Gran Recesión comenzada en 2008. Por ello, concluyó que «nada puede parar» el turismo y que es necesario «que funcione».

José Manuel Lapeña, el cónsul general de Seychelles, explicó que el país africano sigue una política de «no matar la gallina de los huevos de oro» mediante una masificación de visitantes en el archipiélago. Destacó que hay restricciones al tamaño de los hoteles y se incentiva el autoabastecimiento de alimentos en estos establecimientos. «Es un destino más caro porque se cumplen las normas», razonó. No pudo evitar la comparación con los cruceros que llegan al puerto de Ibiza: «Te preguntas si es sostenible que 4.000 o 5.000 personas desembarquen en una ciudad como esta».

Un planeta amenazado

Manuel Quirós, biólogo y doctor del Instituto IE University de Segovia, siguió con la importancia de cuidar un medio ambiente cada vez más amenazado. Enumeró nueve cuestiones relacionadas entre sí que evitan la estabilidad funcional al planeta y afirmó que, a excepción de la difusión de aerosoles a la atmósfera y la capa de ozono, todas están en niveles de riesgo: «Acabamos de sobrepasar el límite en la acidificación del océano».

La medida que plantea Quirós para paliar estos alarmantes datos es el paso de un modelo económico degenerativo «que perjudica al medio» hacia otro regenerativo. También precisó que el concepto de sostenibilidad se tiene que entender en un contexto de «no sostener la [configuración] degenerativa». Según detalló, el turismo tiene una gran importancia en un sistema restaurativo porque podría servir para «revegetar» los lugares de destino.

El director del Colegio Mestral, Antonio Olmedilla, se centró en la parte educativa del acto y mencionó la necesidad de «generar respeto por lo que es nuestro en las juventudes». Argumentó que la vía para difundir esta actitud es el conocimiento y que, de esta manera, los jóvenes serán capaces de «amar y defender el medio ambiente».

También hizo referencia a los retos de la educación en la actualidad, ya que «un concepto puede estar obsoleto en meses» y no sería necesario aprenderlo. Debido a ello, argumentó que la misión de los colegios e institutos tiene que ser la de «enseñar a aprender». «Es dar herramientas para tener la mente abierta y ensamblar nuevos conocimientos», profundizó.

Óscar Caro, el fundador del HIC Summit, se mostró de acuerdo con la intervención de Olmedilla y subrayó que la labor de este evento es «inspirar para que sea posible cambiar» hacia un mayor respeto por la ecología. En este punto, miró a los alumnos que habían acudido a las charlas para transmitirles: «Pequeñas personas en pequeños lugares pueden cambiar el mundo».

Colaboración desde la política

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, destacó modalidades de turismo como el de recogida de basura o el de replantación de posidonia para «cuidar de esta maravilla de mar». También explicó que uno de los objetivos es romper con la percepción que relaciona la isla con la vida nocturna: «Es un trabajo duro, pero va cambiando».

Por otra parte, lamentó la «maraña burocrática» en la que se mueve la Administración Pública, que provoca que sea «frustrante esperar para hacer algo». Por ello pidió «no levantar el pie del acelerador» a la hora de llevar a cabo proyectos.

Otro de los invitados al evento fue el director de Competitividad y Sostenibilidad Turística de Costa Rica, Gustavo Alvarado. El exministro de Turismo del país señaló que la nación caribeña fue pionera en limitar los efectos ambientales de la actividad turística porque «nunca se habló de tener un crecimiento exponencial de visitantes, sino de sostenibilidad». Además, llamó la atención sobre los casi 30 años de funcionamiento de un certificado nacional para empresas del sector respetuosas con el medio.

En este apartado, José Eugenio Gutiérrez, el delegado territorial de SEO/BirdLife explicó el proyecto Olivares Vivos, del que la asociación ornitológica es socia coordinadora. Olivares vivos proporciona un distintivo a los productores de aceite que recuperen la biodiversidad de sus terrenos.

Gutiérrez describió el proyecto como «una nueva forma de mirar el campo» cuyos auditores son «los pájaros, las abejas y las flores». Además, recalcó su importancia porque actualmente está en marcha «la sexta extinción», que es «silenciosa y en directo».