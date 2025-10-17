'Trencada', música y zombis para Tots Sants en Sant Josep

El pueblo de Sant Josep se prepara para vivir Tots Sants con un programa de actividades para todos los públicos, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, destaca que este programa “refleja muy bien lo que queremos que sea Sant Josep: un municipio vivo, con actividades para todas las edades, que mantiene sus tradiciones pero también sabe adaptarse a los tiempos y ofrecer alternativas atractivas para los jóvenes”. Ribas también ha querido poner en valor “el trabajo conjunto de las comisiones de fiestas, la parroquia y las entidades que hacen posible que cada pueblo mantenga su espíritu participativo”.

Jueves 31 de octubre: cine y actuaciones

La celebración comenzará la tarde del 31 de octubre en Cala de Bou, donde el Auditori Caló de s’Oli acogerá una sesión de cine familiar a las 18 horas con la proyección de 'La familia Addams' (2019). La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Más tarde, entre las 20.30 y las 22.30 horas, los jóvenes de 12 a 17 años podrán participar en la gimcana Joven Terrorífica 'Las almas perdidas'. Los equipos, formados por entre cuatro y seis participantes, deberán inscribirse previamente y de forma gratuita entre el 20 y el 27 de octubre a través de la web www.santjosep.org , donde también podrán consultar las bases de participación.

Según la coordinadora de Juventud, María Ribas, “la gimcana y el 'Survival Zombie' son actividades que conectan con los intereses de los jóvenes y, a la vez, fomentan el trabajo en equipo y la creatividad. Son propuestas divertidas y seguras que transforman las calles en un espacio de juego compartido y de imaginación colectiva”.

En Sant Jordi, la fiesta continuará con el 'Espantós! Fest', que llenará la plaza del pueblo con música en directo del grupo Los del Varadero y DJ Toni Torres, a partir de las 20 horas. Además, los asistentes podrán acceder a 'Ca n’Esglai', una experiencia terrorífica que estará abierta hasta las 22.30 horas. Esta actividad no está recomendada para menores de 12 años, y los menores deberán ir acompañados por un adulto. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa.

En Sant Agustí, el centro de mayores celebrará una 'trencada' de Tots Sants a las 19.30 horas con castañas, frutos secos y un ambiente de fiesta tradicional.

Viernes 1 de noviembre: cine familiar

Al día siguiente, viernes 1 de noviembre, el Auditori Caló de s’Oli volverá a acoger cine familiar con la proyección de 'La familia Addams 2. La gran escapada' (2021), a las 18 horas, también con entrada gratuita hasta completar aforo.

A las 19.30 horas, los centros de mayores de Sant Josep, Cala de Bou y Sant Jordi celebrarán trencades populares, ofreciendo castañas, frutos secos y un ambiente abierto a toda la ciudadanía.

Sábado 8 de noviembre: frita y zombis

La plaza de Sant Josep será el escenario del sábado 8 de noviembre de una intensa jornada de actividades pensadas para todos los públicos. La fiesta comenzará a las 11.30 horas con juegos y actividades familiares a cargo de Jugueroix, pintacaras, talleres de rosarios dulces y otras sorpresas.

A las 12 horas habrá una ballada popular, seguida a las 13 horas de un vermut musical con el concierto del grupo Igea.

A las 14 horas tendrá lugar la comida popular con frita de cerdo, una de las actividades más esperadas. Los tiquets se pueden adquirir anticipadamente en la parroquia de Sant Josep, Can Graó y Can Pep Xica. Los beneficios se destinarán al nuevo alumbrado y mantenimiento de la iglesia de Sant Josep.

Los alumnos de sexto del colegio L’Urgell también participarán en la jornada con una venta de postres y cafés para recaudar fondos para su viaje de fin de curso.

La tarde continuará con una trencada musical a las 16 horas, animada por el DJ D-RAMØNES, que dará paso al último gran evento del programa: el 'Survival Zombie' Sant Josep.

Esta actividad inmersiva convertirá el municipio en un escenario apocalíptico donde los participantes, a partir de 10 años (y menores de 14 acompañados por un adulto), deberán superar pruebas y escapar de los zombis. El check-in será a las 17 horas y el juego se desarrollará entre las 21 horas y las 3 horas de la madrugada. Las inscripciones se pueden hacer a través de www.survivalzombie.es y un euro de cada inscripción se destinará también al proyecto de alumbrado de la iglesia.

Con la colaboración del Consell de Ibiza, Protección Civil, la parroquia de Sant Josep y la Comisión de Fiestas de Sant Jordi Sant Jordi va de Festa, el programa de Tots Sants 2025 en Sant Josep apuesta por un modelo de celebración intergeneracional, participativo y con mirada hacia el futuro.