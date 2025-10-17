Cara a cara entre la alcaldesa de Santa Eulària y los vecinos de Puig d'en Valls

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha convocado una nueva sesión del programa de participación ciudadana ‘Digues la Teua’, que en esta ocasión tendrá como protagonistas a los vecinos y vecinas de Puig d’en Valls. El encuentro tendrá lugar el lunes 20 de octubre, a las 19.30 horas, en el centro cultural de la localidad.

La convocatoria está dirigida especialmente a los vecinos de s’Olivera, calles Nord, Sud y Ponent, Verge del Pilar y avenida Eivissa. Eso sí, la asistencia está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.

Durante la sesión, la alcaldesa, Carmen Ferrer, y varios concejales del equipo de gobierno presentarán los proyectos previstos para la zona, entre los que destacan la renovación de la calle Nord, la ampliación de la segunda fase de la plaza Mestre Terrisser Frígoles, así como la mejora de infraestructuras básicas y cuestiones relacionadas con el patrimonio local.

Además de conocer estas actuaciones, los presentes tendrán la oportunidad de trasladar sus sugerencias, propuestas y preocupaciones directamente al equipo de gobierno. El objetivo del encuentro, explican desde el Consistorio, es reforzar el diálogo con los vecinos y fomentar una gestión municipal más transparente y participativa.

El programa ‘Digues la Teua’ se consolidó durante el anterior mandato como una herramienta clave de participación ciudadana, que ha permitido impulsar decenas de proyectos en el municipio gracias a la colaboración de más de 1.500 vecinos y vecinas. A través de este canal se han tratado asuntos relacionados con urbanismo, medio ambiente, movilidad, infraestructuras y servicios públicos.