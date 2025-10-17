'Nos lo tomamos muy a pecho', la campaña de la AECC por el Día contra el Cáncer de Mama llega a Ibiza

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha lanzado su nueva campaña de concienciación bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que busca poner el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y del tratamiento médico.

La campaña, cocreada y protagonizada por pacientes y familiares, visibiliza las necesidades emocionales, familiares, laborales y físicas a las que se enfrentan las mujeres afectadas y su entorno más cercano. Los materiales pueden verse en los canales oficiales de la AECC, así como en medios de comunicación y redes sociales de todo el país.

En Ibiza, la Junta Insular de la AECC ha salido este viernes a la calle con mesas informativas instaladas en el centro de salud Es Viver y en el passeig de s’Alamera de Santa Eulària, donde voluntarios y miembros de la asociación reparten información y recaudan fondos para la investigación y el apoyo a pacientes.

Además, la AECC participará este domingo 19 de octubre en la segunda edición de la caminata solidaria 'Sant Antoni camina amb el càncer', organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y recordar la importancia de la detección precoz y el acompañamiento en el proceso oncológico.