HIC Summit Ibiza: de los barcos propulsados por hidrógeno a la energía de la olas

Cada vez más emprendedores e inversores están poniendo sus ojos en el océano por el gran potencial que ofrece en áreas como la economía azul, la energía renovable, la alimentación o el turismo sostenible. Así quedó de manifiesto ayer en la mesa redonda sobre innovación e inversión en mares y océanos con la que se inauguró la segunda jornada del HIC Summit Ibiza 2025, organizada en TheHub Ibiza, en Santa Eulària.

Fue la alcaldesa de este municipio, Carmen Ferrer, la encargada de abrir el evento con una breve intervención en la que aprovechó para hablar del Plan estratégico de gestión sostenible del agua que está desarrollando su Ayuntamiento.

La periodista Teresa García Navarro y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer. / Vicent Marí

En el primer panel de expertos intervinieron la empresaria y emprendedora Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España; Íñigo Doria, cofundador de una startup española especializada en el desarrollo de tecnología para generar energía a partir de las olas del mar; Marta Costa, referente en el impulso de la bioeconomía azul en la organización portuguesa Maze Impact; y Jorge Juttner, gestor de inversiones en Seven Seas Capital, una firma barcelonesa que da apoyo y acompañamiento a «proyectos que contribuyen a regenerar la vida marina». El encargado de moderar fue el ingeniero marino Miguel de Ros, inversor en tecnología climática y cofundador de Dhamma Blue, creador del primer barco español propulsado exclusivamente por hidrógeno verde.

Uno de los primeros asuntos que se puso sobre la mesa tiene que ver con la Agenda 2030, el plan de acción de las Naciones Unidas que busca lograr un desarrollo sostenible a nivel global a partir de 17 objetivos universales para mejorar la vida de las personas, proteger el planeta y garantizar la prosperidad. «Por mucho que el término ‘sostenibilidad’ haya sido vapuleado en los últimos meses, el cambio se ha iniciado y es imparable y es el sector financiero el que de alguna manera lo está liderando. Hemos tenido muchos problemas y los vamos a seguir teniendo. Cada país va a su ritmo y tiene sus prioridades pero hay cada vez más concienciación», reflexionó.

Jorge Juttner, Marta Costa, Íñigo Doria, Clara Arpa y Miguel de Ros. | V.M.

Arpa, que también es cofundadora de SHiE, una empresa aragonesa que ofrece servicios de hidrógeno energético verde, también sacó a colación toda «la hiperregulación» que ha habido alrededor de la sostenibilidad. «Yo soy de las que piensa que más inspección y menos regulación», afirmó.

Retos en la innovación marina

De las trabas que se encuentran los emprendedores para tratar de llevar a buen puerto sus proyectos de innovación marina habló Doria, cuya startup tiene patentada una tecnología que produce electricidad limpia utilizando un sistema de turbinas de flujo cruzado que aprovecha la energía de las olas, imitando los arrecifes de coral. «Desgraciadamente hay pocos sitios para instalar equipos de generación renovable marina y los pocos que existen tienen restricciones técnicas y requieren de mucho papeleo», apuntó, antes de añadir que, como «el mar es muy caro y cualquier avería allí es un problema», han decidido orientar su negocio hacia los puertos.

No es la regulación, sin embargo lo que más preocupa al representante de Arrecife Energy Systems, como manifestó en HIC Summit. «Uno los mayores retos a los que nos enfrentamos es el de conseguir dar el salto de la idea al producto sin morir en el intento», señaló. «Conseguir financiación», reconoció, es otro de los temas más complejos a los que se enfrentan los emprendedores. «Tener capital es muy difícil, el dinero es miedoso y más cuando estás trabajando en un sector en el que no vas a tener un producto en dos días», aseguró.

«Lo más complicado es convertir ideas innovadoras en una oportunidad de negocio», apuntó Juttner al hilo de una intervención de Costa en la que explicó cómo Maze Impact presta apoyo a aquellos emprendedores que ofrecen soluciones innovadoras para los desafíos más urgentes de la actualidad en campos como el de los bioplásticos, la alimentación, los textiles o la cosmética.

«El cambio hacia la sostenibilidad se ve pero es lento. Gente con buenas ideas hay mucha, pero el mercado tarda en llegar. Necesitamos más inversores como nosotros, más emprendedores y más consumidores que demanden a las empresas productos o servicios comprometidos con la sostenibilidad», señaló el representante de Seven Seas Capital.

«Hay que ser conscientes de que la innovación cuesta muchísimo venderla», apuntó Arpa, antes de advertir que en España hay «poquísimos proyectos que impacten en el objetivo de desarrollo sostenible número 14», que es el que busca conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos. Sin embargo, tanta ella, como sus compañeros de mesa redonda se mostraron optimistas porque cada vez hay más empresas del sector privado que trabajan en ese sentido.