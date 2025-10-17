Foro Marino de Ibiza y Formentera: entre los animales, "víctimas invisibles" de la contaminación del mar, y el expolio marino

Las consecuencias humanas y, en segunda instancia, los daños materiales, son las primeras cosas que a uno le suele venir a la mente cuando hay desastres medioambientales. Sin embargo, según afirma la jurista y catedrática de Derecho Penal en la Universidad Jaime I María Luisa Cuerda Arnau durante la jornada de clausura del Foro Marino de Ibiza y Formentera 2025, "los animales marinos son las víctimas invisibles de la contaminación acuática".

Cuerda se muestra muy crítica al hablar sobre la actitud de las personas, ya que "parece no importarles nada la situación de las especies marinas, cuando los humanos somos precisamente, los principales responsables de su desprotección". "Somos [en referencia a los humanos] los causantes de que los animales acuáticos vivan rodeados de microplásticos y padecer los efectos de la enorme contaminación acústica, además de sufrir la destrucción de las praderas marinas".

A pesar del gran descontento de Cuerda con la conducta humana, esta confiesa que la situación jurídica de los animales ha mejorado con el paso de los años: “Antes, los animales tenían el régimen de cosas y podían ser tratados como tal. Se les podía agredir y no pasaba nada. Desde hace unos años, en nuestro país, la legislación los reconoce como seres sintientes. Estamos avanzando poco a poco. Las noticias no son buenas, pero tampoco son del todo malas”.

Por otro lado, la jurista exige un mayor compromiso de la ciudadanía: “Los animales no son simples objetos. Deberían tener un régimen jurídico específico. Eso sí, para ello debe haber una mayor concienciación social que parta de la población de a pie y no de los distintos poderes”.

“Las medidas nacionales son insuficientes”

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaime I afirma, con gran seguridad, que “la legislación actual debería tener más en cuenta la situación de los animales, restablecer sus hábitats y proporcionarles el derecho a no sufrir”.

Al margen de un mayor compromiso ciudadano y de una actualización de la legislación vigente, Cuerda opina que la cooperación internacional es otra de las soluciones para lograr la visibilización de los animales, ya que "las medidas nacionales son insuficientes".

Durante el seminario formativo, Cuerda lanzó un dardo a los políticos, a quienes calificó de "mediocres" y responsabilizó de la situación de los animales: "Es incomprensible que reduzcan la agricultura de regadío [este tipo de regadío afecta a las especies marinas, ya que contamina el ecosistema acuático] en lugar de suprimirla. Si una persona es cardiópata y va al médico, este le prohibirá el consumo de sal, no se lo reducirá".

En la jornada también participó el doctor en Derecho por la Universidad Jaume I, Juan José Periago, quien señaló que "la costa de las Baleares es la zona del país en la que se produce un mayor expolio marino [saqueo o robo de patrimonio arqueológico, histórico y natural que se encuentra en el fondo del mar]".

Periago afirmó que "el 90 % del expolio marino en las Baleares no se ha llegado a recuperar". Para revertir esta situación, exige "más sanciones y una mayor protección y prevención por parte del derecho penal".