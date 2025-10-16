Turistas de Ibiza muestran el antes y el después de su hotel tras las lluvias torrenciales
Muchos complejos hoteleros tuvieron que echar el cierre a la temporada a causa de las inundaciones
Las fuertes lluvias provocadas por la dana 'Ex-Gabrielle' dejaron escenas devastadoras en Ibiza. Una publicación en Instagram realizada por turistas alojados en un hotel de Ibiza, se ha viralizado en redes por mostrar de forma impactante el antes y después de las inundaciones.
En el video puede verse el hotel días antes de la tormenta: agua cristalina en la piscina, jardines cuidados y un cielo despejado. Pero las imágenes finales muestran la realidad tras las lluvias torrenciales. El complejo está prácticamente sumergido en un lodazal, con los turistas caminando por zonas comunes inundadas enn las que el agua les llega a la altura de la rodilla.
La dana, que llegó a las Baleares hace dos semanas, causó estragos en varias zonas de Ibiza donde las infraestructuras turísticas y urbanas no estaban preparadas para este nivel de acumulación de agua.
