Tres de cada diez viviendas en Baleares se vendieron en menos de un mes

El 32 por ciento de las viviendas de Baleares que se vendieron en Idealista en el tercer trimestre no llevaban ni un mes en el mercado, según un estudio publicado por este portal inmobiliario. De este porcentaje, el 13% no estuvo ni una semana anunciada. El 24% de ellas estuvo a la venta entre uno y tres meses. El 32%, el mayor porcentaje, se vendió en entre tres meses y un año de plazo. Finalmente, el 12% estuvieron a la venta más de un año.

Las cifras nacionales son bastante parecidas a excepción del último dato, que recoge las propiedades que más tiempo estuvieron a la venta, que se sitúa en el 8%. El porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana, que entran en las denominadas 'ventas exprés', se ha mantenido estable en el último año, según Idealista, ya que en el tercer trimestre de 2024 se situaban también en el 13%. En el caso de Baleares, del 12%.

En el caso de las capitales los casos de 'ventas exprés' son más frecuentes. El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en la ciudad de Ávila, donde el 28% encontraron comprador en menos de siete días. Le siguen Granada (24%), Segovia (22%), Pamplona (22%), Huelva (20%), Málaga (19%), Teruel y Madrid (18% en ambos casos).

A continuación se sitúan las ciudades de Valencia, Lleida, Guadalajara, Huesca y A Coruña (17% en los cinco casos). Entre el resto de los grandes mercados el fenómeno tiene una incidencia del 16% en San Sebastián, Bilbao y Sevilla, mientras que se queda en el 15% en Barcelona, en el 12% en Palma y en el 11% en Alicante. En Palma de Mallorca, el porcentaje asciende a un 12% frente al 13% registrado en 2024.